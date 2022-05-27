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Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками - РИА Новости, 27.05.2022
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Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками
Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками - РИА Новости, 27.05.2022
Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками
Доллар и евро стали токсичной валютой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:02
2022-05-27T17:02
экономика
владимир путин
россия
газпромбанк
газпром
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доллар и евро стали токсичной валютой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов."Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать?", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ."Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?", - заявил глава Минфина.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".Некоторые европейские страны согласились перейти на предложенную схему, а с отказавшимися "Газпром" уже начал расторгать контракты.
https://ria.ru/20220524/dollar-1790288823.html
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экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
17:02 27.05.2022
 
Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

Глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДоллар США
Доллар США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доллар и евро стали токсичной валютой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать?", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
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"Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?", - заявил глава Минфина.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".
Некоторые европейские страны согласились перейти на предложенную схему, а с отказавшимися "Газпром" уже начал расторгать контракты.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГазпромбанкГазпромМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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