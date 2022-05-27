https://ria.ru/20220527/fantiki-1791233298.html

Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками - РИА Новости, 27.05.2022

Силуанов назвал доллар и евро токсичными фантиками

Доллар и евро стали токсичной валютой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:02

2022-05-27T17:02

2022-05-27T17:02

экономика

владимир путин

россия

газпромбанк

газпром

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Доллар и евро стали токсичной валютой для России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов."Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать?", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ."Зачем она нужна, эта валюта? То есть, мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?", - заявил глава Минфина.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".Некоторые европейские страны согласились перейти на предложенную схему, а с отказавшимися "Газпром" уже начал расторгать контракты.

https://ria.ru/20220524/dollar-1790288823.html

https://ria.ru/20220520/valyuta-1789730635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, газпром, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов