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Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза
Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза - РИА Новости, 27.05.2022
Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза
Энергомощность для сада "Эрмитаж" в Москве увеличили в три раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:19
2022-05-27T12:19
2022-05-27T12:19
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Энергомощность для сада "Эрмитаж" в Москве увеличили в три раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты проложили кабельную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 300 метров и установили в трансформаторной подстанции современную систему интеллектуального учета электроэнергии. Работы вели в том числе методом горизонтально-направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.В саду "Эрмитаж" расположены три театра – "Новая опера", "Сфера" и "Эрмитаж", историческая эстрада и сцена для концертов и представлений.
https://ria.ru/20220322/vladykino-1779384014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, россети московский регион, эрмитаж (сад), москва