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Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза - РИА Новости, 27.05.2022
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Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза
Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза - РИА Новости, 27.05.2022
Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза
Энергомощность для сада "Эрмитаж" в Москве увеличили в три раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:19
2022-05-27T12:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
россети московский регион
эрмитаж (сад)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Энергомощность для сада "Эрмитаж" в Москве увеличили в три раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты проложили кабельную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 300 метров и установили в трансформаторной подстанции современную систему интеллектуального учета электроэнергии. Работы вели в том числе методом горизонтально-направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.В саду "Эрмитаж" расположены три театра – "Новая опера", "Сфера" и "Эрмитаж", историческая эстрада и сцена для концертов и представлений.
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городское хозяйство москвы, россети московский регион, эрмитаж (сад), москва
12:19 27.05.2022
 

Энергомощность для московского сада "Эрмитаж" увеличили в три раза

© РИА Новости / Ксения СидороваФонари сада "Эрмитаж"
Фонари сада Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Фонари сада "Эрмитаж". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Энергомощность для сада "Эрмитаж" в Москве увеличили в три раза, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В три раза увеличили энергомощность для городского сада "Эрмитаж". "Россети Московский регион" выдали дополнительные 65 кВт мощности расположенным на территории сада объектам. Совокупная присоединенная мощность – 100 кВт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проложили кабельную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 300 метров и установили в трансформаторной подстанции современную систему интеллектуального учета электроэнергии. Работы вели в том числе методом горизонтально-направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
В саду "Эрмитаж" расположены три театра – "Новая опера", "Сфера" и "Эрмитаж", историческая эстрада и сцена для концертов и представлений.
Электродепо Владыкино - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 09:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Столичное электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыРоссети Московский регионЭрмитаж (сад)Москва
 
 
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