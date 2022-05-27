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Страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор
Страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор - РИА Новости, 27.05.2022
Страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор
Все страны G7 договорились наладить производство электроэнергии к 2035 году без вредных для окружающей среды выбросов углерода, отказ от использования угля... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:15
2022-05-27T15:15
2022-05-27T15:15
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Все страны G7 договорились наладить производство электроэнергии к 2035 году без вредных для окружающей среды выбросов углерода, отказ от использования угля является общей целью "Семерки", заявил на брифинге по итогам встречи министров по климату, энергетике и окружающей среде государств G7 в Берлине министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Сделан значительный шаг в декарбонизации энергетического сектора, обязательство, которое теперь принято, говорит о том, что энергетический сектор в 2035 году во всех государствах G7, и это первое новшество, во всех государствах G7, в каждом за себя, должен быть в основном декарбонизирован и что отказ от угля является общей целью G7", - сказал министр.
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в мире, g7, германия, экология, энергетика
Страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор
Министр ФРГ: страны G7 договорились декарбонизировать энергетический сектор к 2035 году
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Все страны G7 договорились наладить производство электроэнергии к 2035 году без вредных для окружающей среды выбросов углерода, отказ от использования угля является общей целью "Семерки", заявил на брифинге по итогам встречи министров по климату, энергетике и окружающей среде государств G7 в Берлине министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Сделан значительный шаг в декарбонизации энергетического сектора, обязательство, которое теперь принято, говорит о том, что энергетический сектор в 2035 году во всех государствах G7, и это первое новшество, во всех государствах G7, в каждом за себя, должен быть в основном декарбонизирован и что отказ от угля является общей целью G7", - сказал министр.