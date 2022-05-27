https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html

В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта

В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта - РИА Новости, 27.05.2022

В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта

Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия –... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:29

2022-05-27T10:29

2022-05-27T10:29

экономика

монголия

россия

индия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Черкушов."То, что сейчас эти поставки прекратились - это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль", - сказал Черкушов.Он отметил, что Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию. По его словам, это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в самой Монголии и России. Черкушов отметил, что среди товаров, которые Россия может предложить всему миру, не только связанные с топливно-энергетическим комплексом, но и с машиностроением.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.

https://ria.ru/20220430/udobreniya-1786317520.html

https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html

монголия

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, монголия, россия, индия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)