В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта
Глава департамента Минпромторга Черкушов: ограничения переориентировали экспорт на восток
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Черкушов.
"То, что сейчас эти поставки прекратились - это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль", - сказал Черкушов.
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Он отметил, что Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию. По его словам, это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в самой Монголии и России. Черкушов отметил, что среди товаров, которые Россия может предложить всему миру, не только связанные с топливно-энергетическим комплексом, но и с машиностроением.
Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.