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В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта - РИА Новости, 27.05.2022
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В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта
В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта - РИА Новости, 27.05.2022
В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта
Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия –... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:29
2022-05-27T10:29
экономика
монголия
россия
индия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Черкушов."То, что сейчас эти поставки прекратились - это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль", - сказал Черкушов.Он отметил, что Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию. По его словам, это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в самой Монголии и России. Черкушов отметил, что среди товаров, которые Россия может предложить всему миру, не только связанные с топливно-энергетическим комплексом, но и с машиностроением.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
https://ria.ru/20220430/udobreniya-1786317520.html
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экономика, монголия, россия, индия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
10:29 27.05.2022
 
В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта

Глава департамента Минпромторга Черкушов: ограничения переориентировали экспорт на восток

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Ограничение экспорта в Европу переориентировало товарные потоки из России на восток, в том числе на Монголию, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Черкушов.
"То, что сейчас эти поставки прекратились - это просто значит, что мы свои товаропотоки переориентируем. Заработал наш восточный транспортный коридор, нагружается коридор север-юг по направлению в сторону Индии, в сторону стран Юго-Восточной Азии. И в этой связи, конечно, та работа, которую мы проделали с нашими партнёрами и коллегами из Монголии, играет большую роль", - сказал Черкушов.
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Он отметил, что Монголия может быть успешным транспортно-логистическим хабом для товаров, которые направляются через ее территорию. По его словам, это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в самой Монголии и России. Черкушов отметил, что среди товаров, которые Россия может предложить всему миру, не только связанные с топливно-энергетическим комплексом, но и с машиностроением.
Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
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ЭкономикаМонголияРоссияИндияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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