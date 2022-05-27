https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791255912.html
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса - РИА Новости, 27.05.2022
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса
Предложение Минсельхоза запретить экспорт риса до 31 декабря этого года является правильным и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:54
2022-05-27T17:54
2022-05-27T17:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложение Минсельхоза запретить экспорт риса до 31 декабря этого года является правильным и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Минсельхоз России ранее предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря этого года."Правильное решение. Обеспечить продовольственную безопасность", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220527/podsolnechnik-1791130223.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса
Сенатор Клишас: запрет на экспорт риса обеспечит продовольственную безопасность России