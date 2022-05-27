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В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса - РИА Новости, 27.05.2022
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В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса - РИА Новости, 27.05.2022
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса
Предложение Минсельхоза запретить экспорт риса до 31 декабря этого года является правильным и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:54
2022-05-27T17:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложение Минсельхоза запретить экспорт риса до 31 декабря этого года является правильным и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Минсельхоз России ранее предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря этого года."Правильное решение. Обеспечить продовольственную безопасность", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
17:54 27.05.2022
 
В Совфеде прокомментировали предложение запретить экспорт риса

Сенатор Клишас: запрет на экспорт риса обеспечит продовольственную безопасность России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина выбирает крупы в магазине
Мужчина выбирает крупы в магазине - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Мужчина выбирает крупы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предложение Минсельхоза запретить экспорт риса до 31 декабря этого года является правильным и направлено на обеспечение продовольственной безопасности, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Минсельхоз России ранее предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря этого года.
"Правильное решение. Обеспечить продовольственную безопасность", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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