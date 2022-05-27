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ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 27.05.2022
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ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией
ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 27.05.2022
ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией
Высший экономический совет Евразийского экономического совета (ЕАЭС) принял решение начать переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:48
2022-05-27T17:58
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Высший экономический совет Евразийского экономического совета (ЕАЭС) принял решение начать переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.“Высший Евразийский экономический совет принял решение начать переговоры с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле”, - говорится в сообщении.Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы.Уточняется, что также в ходе заседания главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы.
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в мире, евразийский экономический союз, индонезия, экономика, россия, казахстан, киргизия
17:48 27.05.2022 (обновлено: 17:58 27.05.2022)
 
ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией

ЕАЭС может заключить соглашение о свободной торговле с Индонезией

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Высший экономический совет Евразийского экономического совета (ЕАЭС) принял решение начать переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
“Высший Евразийский экономический совет принял решение начать переговоры с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле”, - говорится в сообщении.
Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы.
Уточняется, что также в ходе заседания главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы.
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