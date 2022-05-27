https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791252649.html

ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией

ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией - РИА Новости, 27.05.2022

ЕАЭС начал переговоры о ЗСТ с Индонезией

Высший экономический совет Евразийского экономического совета (ЕАЭС) принял решение начать переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:48

2022-05-27T17:48

2022-05-27T17:58

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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Высший экономический совет Евразийского экономического совета (ЕАЭС) принял решение начать переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, сообщает в пятницу отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.“Высший Евразийский экономический совет принял решение начать переговоры с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле”, - говорится в сообщении.Заседание Совета прошло в пятницу в режиме видеоконференции. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также главы двух государств-наблюдателей: Узбекистана и Кубы.Уточняется, что также в ходе заседания главы государств ЕАЭС утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2022–2023 годы.

https://ria.ru/20220526/potentsial-1790760329.html

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в мире, евразийский экономический союз, индонезия, экономика, россия, казахстан, киргизия