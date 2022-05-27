https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791138809.html
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин
Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:41
2022-05-27T13:41
2022-05-27T14:34
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить ситуацию с потребительским спросом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.Во время выступления Мишустин сообщил, что к началу мая произошло снижение потребительского потребления - обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, при этом в последнюю неделю мая спад был уже всего 3%."Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе, индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов. И способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать все меры по поддержке спроса, которые должны компенсировать произошедший рост цен", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
13:41 27.05.2022 (обновлено: 14:34 27.05.2022)
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин
Мишустин: повышение МРОТ и соцвыплат позволит выправить ситуацию с потребительским спросом
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить ситуацию с потребительским спросом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.
Во время выступления Мишустин сообщил, что к началу мая произошло снижение потребительского потребления - обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, при этом в последнюю неделю мая спад был уже всего 3%.
"Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе, индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов. И способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать все меры по поддержке спроса, которые должны компенсировать произошедший рост цен", - сказал Мишустин.