Рейтинг@Mail.ru
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791138809.html
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин - РИА Новости, 27.05.2022
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин
Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:41
2022-05-27T14:34
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782305242_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_32262cd4a43eba1e995910a38bb0a48c.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить ситуацию с потребительским спросом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.Во время выступления Мишустин сообщил, что к началу мая произошло снижение потребительского потребления - обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, при этом в последнюю неделю мая спад был уже всего 3%."Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе, индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов. И способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать все меры по поддержке спроса, которые должны компенсировать произошедший рост цен", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220519/raskhody-1789468675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782305242_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c25d7160562dd5e854d3912fb1d75151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
13:41 27.05.2022 (обновлено: 14:34 27.05.2022)
 
Повышение МРОТ остановит снижение потребительского спроса, считает Мишустин

Мишустин: повышение МРОТ и соцвыплат позволит выправить ситуацию с потребительским спросом

© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что инициатива президента РФ Владимира Путина по повышению МРОТ, прожиточного минимума и индексации пенсий позволит выправить ситуацию с потребительским спросом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.
Во время выступления Мишустин сообщил, что к началу мая произошло снижение потребительского потребления - обороты через систему контрольно-кассовой техники уменьшились в годовом выражении почти на 10%, при этом в последнюю неделю мая спад был уже всего 3%.
"Мы рассчитываем, что сегодня инициатива президента по повышению МРОТ, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе, индексация пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время вместе с мерами, которые приняты: программы кредитования, отсрочка страховых взносов. И способствовать этому будет и то, что на макроуровне начнут действовать все меры по поддержке спроса, которые должны компенсировать произошедший рост цен", - сказал Мишустин.
Терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:16
Расходы россиян за месяц сократились на 16-18 процентов, выяснил "Ромир"
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала