https://ria.ru/20220527/eaes-1791157337.html

Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса

Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса - РИА Новости, 27.05.2022

Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:21

2022-05-27T14:21

2022-05-27T14:21

в мире

экономика

евразийский экономический союз

снг

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности, чтобы не допустить дефицита товаров."Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Он высказал мнение, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ".

https://ria.ru/20220520/krizis-1789854131.html

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в мире, экономика, евразийский экономический союз, снг, александр лукашенко, белоруссия