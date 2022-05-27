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Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:21
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности, чтобы не допустить дефицита товаров."Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Он высказал мнение, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ".
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в мире, экономика, евразийский экономический союз, снг, александр лукашенко, белоруссия
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
Лукашенко: страны ЕАЭС должны сотрудничать в сфере продовольствия из-за возможного кризиса