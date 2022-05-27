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Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса - РИА Новости, 27.05.2022
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Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:21
в мире
экономика
евразийский экономический союз
снг
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности, чтобы не допустить дефицита товаров."Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Он высказал мнение, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ".
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в мире, экономика, евразийский экономический союз, снг, александр лукашенко, белоруссия
14:21 27.05.2022
 
Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса

Лукашенко: страны ЕАЭС должны сотрудничать в сфере продовольствия из-за возможного кризиса

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности, чтобы не допустить дефицита товаров.
"Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
Он высказал мнение, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ".
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 22:51
Продовольственный кризис начался до начала спецоперации, считает эксперт
 
В миреЭкономикаЕвразийский экономический союзСНГАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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