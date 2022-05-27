https://ria.ru/20220527/eaes-1791150643.html

Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС

Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022

Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС

Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и их попытки чинить препятствия интеграции, интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:08

2022-05-27T14:08

2022-05-27T14:13

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и их попытки чинить препятствия интеграции, интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки... совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791146295.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, евразийский экономический союз