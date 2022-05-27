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Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС
Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС
Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и их попытки чинить препятствия интеграции, интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:08
2022-05-27T14:13
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и их попытки чинить препятствия интеграции, интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки... совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
14:08 27.05.2022 (обновлено: 14:13 27.05.2022)
 
Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС

Путин: несмотря на конфронтацию со стороны Запада, интерес к ЕАЭС все равно растет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на конфронтацию со стороны Запада и их попытки чинить препятствия интеграции, интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки... совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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ЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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