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Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза
Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза - РИА Новости, 27.05.2022
Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза
Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:07
2022-05-27T14:15
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин."Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика
14:07 27.05.2022 (обновлено: 14:15 27.05.2022)
 
Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза

Президент Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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РоссияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
 
 
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