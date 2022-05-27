https://ria.ru/20220527/eaes-1791150097.html

Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза

Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза - РИА Новости, 27.05.2022

Путин поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза

Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:07

2022-05-27T14:07

2022-05-27T14:15

россия

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия поддерживает решение ЕАЭС объявить 29 мая днем Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин."Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791150643.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика