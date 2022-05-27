https://ria.ru/20220527/eaes-1791146295.html

Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции

Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции - РИА Новости, 27.05.2022

Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции

Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:00

2022-05-27T14:00

2022-05-27T21:42

экономика

евразийский экономический союз

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин."Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешних (воздействий - ред.), в том числе от политической конъюнктуры. Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20220527/eaes-1791150643.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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"Практически агрессия" – Путин о давлении со стороны ряда недружественных государств Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин. Он назвал "практически агрессией" давление со стороны ряда недружественных государств. 2022-05-27T14:00 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евразийский экономический союз, владимир путин