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Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции
Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции - РИА Новости, 27.05.2022
Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции
Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:00
2022-05-27T21:42
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин."Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешних (воздействий - ред.), в том числе от политической конъюнктуры. Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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"Практически агрессия" – Путин о давлении со стороны ряда недружественных государств
Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин. Он назвал "практически агрессией" давление со стороны ряда недружественных государств.
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин
14:00 27.05.2022 (обновлено: 21:42 27.05.2022)
 
Путин призвал страны ЕАЭС к более тесной интеграции

Путин назвал действия недружественных России государств агрессией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы все убеждены, что более тесная интеграция позволит нашим странам стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешних (воздействий - ред.), в том числе от политической конъюнктуры. Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Путин заявил о росте интереса к ЕАЭС
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
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