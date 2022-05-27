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Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом - РИА Новости, 27.05.2022
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Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:42
2022-05-27T13:56
евразийский экономический союз
экономика
белоруссия
александр лукашенко
россия
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг Запада усиливается."Заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Вместе с тем Лукашенко заявил, что санкционный прессинг Запада усиливается. Белорусский президент заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы затронут все страны союза. Он подчеркнул, что "нельзя сидеть сложа руки". Белорусский президент обратился к странам, которые рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".
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евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
13:42 27.05.2022 (обновлено: 13:56 27.05.2022)
 
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом

Лукашенко: санкции Запада затронут всех, поэтому ЕАЭС обязан действовать единым фронтом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг Запада усиливается.
"Заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что санкционный прессинг Запада усиливается. Белорусский президент заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы затронут все страны союза. Он подчеркнул, что "нельзя сидеть сложа руки". Белорусский президент обратился к странам, которые рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 00:44
Санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в ЕАЭС, заявил замглавы МИД
 
Евразийский экономический союзЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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