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Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:42
2022-05-27T13:42
2022-05-27T13:56
евразийский экономический союз
экономика
белоруссия
александр лукашенко
россия
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг Запада усиливается."Заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Вместе с тем Лукашенко заявил, что санкционный прессинг Запада усиливается. Белорусский президент заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы затронут все страны союза. Он подчеркнул, что "нельзя сидеть сложа руки". Белорусский президент обратился к странам, которые рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
13:42 27.05.2022 (обновлено: 13:56 27.05.2022)
Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом
Лукашенко: санкции Запада затронут всех, поэтому ЕАЭС обязан действовать единым фронтом