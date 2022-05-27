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Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом

Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом - РИА Новости, 27.05.2022

Лукашенко призвал ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:42

2022-05-27T13:42

2022-05-27T13:56

евразийский экономический союз

экономика

белоруссия

александр лукашенко

россия

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях западных санкций ЕАЭС удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но прессинг Запада усиливается."Заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.Вместе с тем Лукашенко заявил, что санкционный прессинг Запада усиливается. Белорусский президент заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы затронут все страны союза. Он подчеркнул, что "нельзя сидеть сложа руки". Белорусский президент обратился к странам, которые рассчитывают "отсидеться" в текущих условиях, с призывом "сплотиться и действовать единым фронтом".

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575967.html

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Кирилл Волков

евразийский экономический союз, экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии