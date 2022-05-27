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Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2022
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Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2022
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков
Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
в мире
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
москва
минск
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи."В ЕАЭС - это весьма и весьма развитая интеграция, продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", - сказал Песков.
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в мире, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, москва, минск, владимир путин
13:01 27.05.2022
 
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков

Песков: экономическая война против Москвы и Минска не будет мешать укреплению ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи.
ЕАЭС - это весьма и весьма развитая интеграция, продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", - сказал Песков.
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