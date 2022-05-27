https://ria.ru/20220527/eaes-1791124068.html

Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков

Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2022

Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков

Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

в мире

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

москва

минск

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи."В ЕАЭС - это весьма и весьма развитая интеграция, продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790821396.html

россия

белоруссия

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, москва, минск, владимир путин