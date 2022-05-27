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Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2022
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков
Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Развернутая против Москвы и Минска экономическая война не будет мешать развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи."В ЕАЭС - это весьма и весьма развитая интеграция, продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", - сказал Песков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, москва, минск, владимир путин
Экономическая война не будет мешать укреплению ЕАЭС, заявил Песков
Песков: экономическая война против Москвы и Минска не будет мешать укреплению ЕАЭС