https://ria.ru/20220527/dtp-1791180657.html
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2022
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:09
2022-05-27T15:09
2022-05-27T15:21
происшествия
авто
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на модель составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места ДТП, а также об уклонении от исполнения административного наказания.
https://ria.ru/20220517/dtp-1788927945.html
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происшествия, авто
15:09 27.05.2022 (обновлено: 15:21 27.05.2022)
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
На модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на модель составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места ДТП, а также об уклонении от исполнения административного наказания.