https://ria.ru/20220527/dtp-1791180657.html

На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело

На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2022

На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:09

2022-05-27T15:09

2022-05-27T15:21

происшествия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791183794_14:0:1674:934_1920x0_80_0_0_24f23b1ddd2ef52dbae7dffc2eb40a52.png

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на модель составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места ДТП, а также об уклонении от исполнения административного наказания.

https://ria.ru/20220517/dtp-1788927945.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто