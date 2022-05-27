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На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2022
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На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2022
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело
Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:09
2022-05-27T15:21
происшествия
авто
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на модель составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места ДТП, а также об уклонении от исполнения административного наказания.
https://ria.ru/20220517/dtp-1788927945.html
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происшествия, авто
15:09 27.05.2022 (обновлено: 15:21 27.05.2022)
 
На модель, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело

На модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, завели уголовное дело

© Фото : Дептранс МосквыДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе на улице Хамовнический вал в Москве
ДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе на улице Хамовнический вал в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Дептранс Москвы
ДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе на улице Хамовнический вал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили на модель Марию Тугускину, сбившую ребенка в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Марии Тугускиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на модель составили и протоколы по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам, оставлении места ДТП, а также об уклонении от исполнения административного наказания.
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