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"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным - РИА Новости, 27.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220527/dopobrazovanie-1791022615.html
"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным
"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным - РИА Новости, 27.05.2022
"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным
Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:00
2022-05-27T09:11
религия
самарская область
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках обсуждения был представлен уникальный опыт Самарской области, где 11 тысяч детей занимаются в различных кружках при православных храмах. По словам экспертов, пока это первый и единственный в своем роде образовательный проект в России, в котором объединились светский и религиозный подходы.Фонд был образован в 2004 году в результате сотрудничества Самарской митрополии и правительства Самарской области. С 2008 года фонд получает субсидии от Минобрнауки Самарской области на возмещение затрат по реализации общеразвивающих программ.По словам отца Дионисия, на сегодняшний день насчитывается более 80 мест, где профессиональные педагоги в рамках этого проекта реализуют свои программы. "Каждый детский центр и учебный филиал находится при православном храме. Педагоги имеют возможность обучать детей и транслировать им основы православной религии", — отметил он, подчеркнув, что уникальность работы состоит в том, что, несмотря на религиозный аспект, получать допобразование могут все желающие. "Ограничений нет, а программы составлены так, чтобы не навязывать детям какие-то концепции, а через творчество знакомить их с православной верой и традиционной культурой", — добавил он.Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерей Алексий Беляев рассказал, что все программы самарского проекта имеют официальный (светский) статус, а духовный аспект выстраивается очень тонко и корректно. При этом он отметил, что включение таких детей означает, что данная площадка не может быть прямой и тотальной трансляцией веры и религии, она лишь дает возможность приобщить ребенка к православию. "Если сам ребенок хочет и родители согласны, его включают в приходскую жизнь, берут в церковный хор; а если — нет, то он просто занимается эстетическими, спортивными, краеведческими дисциплинами, не участвуя в религиозной жизни", — добавил отец Алексий, подчеркнув, что церковь уважает свободу выбора ребенка.В рамках проекта работает военно-патриотический клуб "Спас", кружок вокала (в том числе, эстрадного), проходят уроки "Занимательный английский". Дети занимаются танцами (народными, бальными и современными), кудо, рукопашным боем, самбо. Есть фотостудия и кружок лепки из глины. Открыт бэби-клуб для детей от 4 до 6 лет (группы неполного дня).
самарская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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самарская область, общество, социальный навигатор, сн_образование
09:00 27.05.2022 (обновлено: 09:11 27.05.2022)
 

"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным

© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Хореографический коллектив "Радуга" на сцене Зала Церковных Соборов на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, январь 2020 г.
Хореографический коллектив Радуга на сцене Зала Церковных Соборов на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, январь 2020 г. - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках обсуждения был представлен уникальный опыт Самарской области, где 11 тысяч детей занимаются в различных кружках при православных храмах. По словам экспертов, пока это первый и единственный в своем роде образовательный проект в России, в котором объединились светский и религиозный подходы.

"Это огромная сеть центров дополнительного образования, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, реализуют 56 программ дополнительного образования детей и содержат духовно-нравственную компоненту", — рассказал директор некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр" иерей Дионисий Левин.

Фонд был образован в 2004 году в результате сотрудничества Самарской митрополии и правительства Самарской области. С 2008 года фонд получает субсидии от Минобрнауки Самарской области на возмещение затрат по реализации общеразвивающих программ.
По словам отца Дионисия, на сегодняшний день насчитывается более 80 мест, где профессиональные педагоги в рамках этого проекта реализуют свои программы.
"Каждый детский центр и учебный филиал находится при православном храме. Педагоги имеют возможность обучать детей и транслировать им основы православной религии", — отметил он, подчеркнув, что уникальность работы состоит в том, что, несмотря на религиозный аспект, получать допобразование могут все желающие.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Молебен перед началом нового учебного года в Детском Центре "Победа". Самара, сентябрь 2020 г.
Молебен перед началом нового учебного года в Детском Центре Победа. Самара, сентябрь 2020 г. - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
Молебен перед началом нового учебного года в Детском Центре "Победа". Самара, сентябрь 2020 г.
"Ограничений нет, а программы составлены так, чтобы не навязывать детям какие-то концепции, а через творчество знакомить их с православной верой и традиционной культурой", — добавил он.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерей Алексий Беляев рассказал, что все программы самарского проекта имеют официальный (светский) статус, а духовный аспект выстраивается очень тонко и корректно.

"Это нельзя назвать Воскресной школой, это несколько другой формат. Например, у нас нет оснований не принимать ребенка из мусульманской семьи. Кроме того, есть такие семьи, которые не ассоциируют себя с религией, но не находят для своего ребенка подходящего светского Центра досуга и приводят его к нам на занятия. Мы рады принять такого ребенка и развивать его спортивно или эстетически", — пояснил он.

При этом он отметил, что включение таких детей означает, что данная площадка не может быть прямой и тотальной трансляцией веры и религии, она лишь дает возможность приобщить ребенка к православию.
"Если сам ребенок хочет и родители согласны, его включают в приходскую жизнь, берут в церковный хор; а если — нет, то он просто занимается эстетическими, спортивными, краеведческими дисциплинами, не участвуя в религиозной жизни", — добавил отец Алексий, подчеркнув, что церковь уважает свободу выбора ребенка.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания Родные берега. Учебный филиал Победа Некоммерческого фонда Детский епархиальный образовательный центр. Самара, ноябрь 2019 год.
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Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
Сдача нормативов курсантом ВПО Спас на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
2 из 3
Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
Сводный хор учебных филиалов НФ ДЕОЦ на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
3 из 3
Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
1 из 3
Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
2 из 3
Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
3 из 3
Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
В рамках проекта работает военно-патриотический клуб "Спас", кружок вокала (в том числе, эстрадного), проходят уроки "Занимательный английский". Дети занимаются танцами (народными, бальными и современными), кудо, рукопашным боем, самбо. Есть фотостудия и кружок лепки из глины. Открыт бэби-клуб для детей от 4 до 6 лет (группы неполного дня).
 
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