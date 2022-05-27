https://ria.ru/20220527/dopobrazovanie-1791022615.html

"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным

"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным - РИА Новости, 27.05.2022

"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным

Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:00

2022-05-27T09:00

2022-05-27T09:11

религия

самарская область

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках обсуждения был представлен уникальный опыт Самарской области, где 11 тысяч детей занимаются в различных кружках при православных храмах. По словам экспертов, пока это первый и единственный в своем роде образовательный проект в России, в котором объединились светский и религиозный подходы.Фонд был образован в 2004 году в результате сотрудничества Самарской митрополии и правительства Самарской области. С 2008 года фонд получает субсидии от Минобрнауки Самарской области на возмещение затрат по реализации общеразвивающих программ.По словам отца Дионисия, на сегодняшний день насчитывается более 80 мест, где профессиональные педагоги в рамках этого проекта реализуют свои программы. "Каждый детский центр и учебный филиал находится при православном храме. Педагоги имеют возможность обучать детей и транслировать им основы православной религии", — отметил он, подчеркнув, что уникальность работы состоит в том, что, несмотря на религиозный аспект, получать допобразование могут все желающие. "Ограничений нет, а программы составлены так, чтобы не навязывать детям какие-то концепции, а через творчество знакомить их с православной верой и традиционной культурой", — добавил он.Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерей Алексий Беляев рассказал, что все программы самарского проекта имеют официальный (светский) статус, а духовный аспект выстраивается очень тонко и корректно. При этом он отметил, что включение таких детей означает, что данная площадка не может быть прямой и тотальной трансляцией веры и религии, она лишь дает возможность приобщить ребенка к православию. "Если сам ребенок хочет и родители согласны, его включают в приходскую жизнь, берут в церковный хор; а если — нет, то он просто занимается эстетическими, спортивными, краеведческими дисциплинами, не участвуя в религиозной жизни", — добавил отец Алексий, подчеркнув, что церковь уважает свободу выбора ребенка.В рамках проекта работает военно-патриотический клуб "Спас", кружок вокала (в том числе, эстрадного), проходят уроки "Занимательный английский". Дети занимаются танцами (народными, бальными и современными), кудо, рукопашным боем, самбо. Есть фотостудия и кружок лепки из глины. Открыт бэби-клуб для детей от 4 до 6 лет (группы неполного дня).

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, общество, социальный навигатор, сн_образование