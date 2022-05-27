09:00 27.05.2022 (обновлено: 09:11 27.05.2022)
"Танцы при храме": может ли допобразование детей быть светским и церковным
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Хореографический коллектив "Радуга" на сцене Зала Церковных Соборов на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, январь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Круглый стол "Актуальность реформ дополнительного образования: светский и церковный взгляд" состоялся в эти дни в Храме Христа Спасителя в Москве. В рамках обсуждения был представлен уникальный опыт Самарской области, где 11 тысяч детей занимаются в различных кружках при православных храмах. По словам экспертов, пока это первый и единственный в своем роде образовательный проект в России, в котором объединились светский и религиозный подходы.
"Это огромная сеть центров дополнительного образования, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, реализуют 56 программ дополнительного образования детей и содержат духовно-нравственную компоненту", — рассказал директор некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр" иерей Дионисий Левин.
Фонд был образован в 2004 году в результате сотрудничества Самарской митрополии и правительства Самарской области. С 2008 года фонд получает субсидии от Минобрнауки Самарской области на возмещение затрат по реализации общеразвивающих программ.
По словам отца Дионисия, на сегодняшний день насчитывается более 80 мест, где профессиональные педагоги в рамках этого проекта реализуют свои программы.
"Каждый детский центр и учебный филиал находится при православном храме. Педагоги имеют возможность обучать детей и транслировать им основы православной религии", — отметил он, подчеркнув, что уникальность работы состоит в том, что, несмотря на религиозный аспект, получать допобразование могут все желающие.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Молебен перед началом нового учебного года в Детском Центре "Победа". Самара, сентябрь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
Молебен перед началом нового учебного года в Детском Центре "Победа". Самара, сентябрь 2020 г.
"Ограничений нет, а программы составлены так, чтобы не навязывать детям какие-то концепции, а через творчество знакомить их с православной верой и традиционной культурой", — добавил он.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии иерей Алексий Беляев рассказал, что все программы самарского проекта имеют официальный (светский) статус, а духовный аспект выстраивается очень тонко и корректно.
"Это нельзя назвать Воскресной школой, это несколько другой формат. Например, у нас нет оснований не принимать ребенка из мусульманской семьи. Кроме того, есть такие семьи, которые не ассоциируют себя с религией, но не находят для своего ребенка подходящего светского Центра досуга и приводят его к нам на занятия. Мы рады принять такого ребенка и развивать его спортивно или эстетически", — пояснил он.
При этом он отметил, что включение таких детей означает, что данная площадка не может быть прямой и тотальной трансляцией веры и религии, она лишь дает возможность приобщить ребенка к православию.
"Если сам ребенок хочет и родители согласны, его включают в приходскую жизнь, берут в церковный хор; а если — нет, то он просто занимается эстетическими, спортивными, краеведческими дисциплинами, не участвуя в религиозной жизни", — добавил отец Алексий, подчеркнув, что церковь уважает свободу выбора ребенка.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
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Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
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Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
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Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
1 из 3
Утренник, посвящённый Дню матери в группе кратковременного пребывания "Родные берега". Учебный филиал "Победа" Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Самара, ноябрь 2019 год.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
2 из 3
Сдача нормативов курсантом ВПО "Спас" на слёте военно-патриотических объединений. Самара, декабрь 2021 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
3 из 3
Сводный хор учебных филиалов НФ "ДЕОЦ" на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Москва, Храм Христа Спасителя, январь 2020 г.
© Фото : служба по связям с общественностью Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр"
В рамках проекта работает военно-патриотический клуб "Спас", кружок вокала (в том числе, эстрадного), проходят уроки "Занимательный английский". Дети занимаются танцами (народными, бальными и современными), кудо, рукопашным боем, самбо. Есть фотостудия и кружок лепки из глины. Открыт бэби-клуб для детей от 4 до 6 лет (группы неполного дня).