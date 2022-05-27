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Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе

Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022

Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе

Российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:08

2022-05-27T14:08

2022-05-27T14:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

сергей лавров

донбасс

россия

нато

в мире

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорили, что спецоперация идет по плану."Он (президент РФ - прим. ред.) продолжает добиваться медленного, постепенного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину", - сказал британский премьер.Джонсон также призвал к отправке Украине большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Целью спецоперации на Украине Путин называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Маркова

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