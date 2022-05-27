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Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791150894.html
Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе
Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022
Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе
Российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:08
2022-05-27T14:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
сергей лавров
донбасс
россия
нато
в мире
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорили, что спецоперация идет по плану."Он (президент РФ - прим. ред.) продолжает добиваться медленного, постепенного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину", - сказал британский премьер.Джонсон также призвал к отправке Украине большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Целью спецоперации на Украине Путин называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донбасс
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владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, донбасс, россия, нато, в мире, вооруженные силы украины, украина, великобритания, борис джонсон
14:08 27.05.2022
 
Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе

Премьер Британии Джонсон признал, что ВС России добиваются ощутимого прогресса в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Российские войска добиваются существенного прогресса на Донбассе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорили, что спецоперация идет по плану.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
Инфографика
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"Он (президент РФ - прим. ред.) продолжает добиваться медленного, постепенного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину", - сказал британский премьер.
Джонсон также призвал к отправке Украине большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.
Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Целью спецоперации на Украине Путин называл "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

Патрульный народной милиции ЛНР у воронки от авиаудара ВСУ в освобожденном селе Яцковка
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

Девушка едет на велосипеде мимо разрушенных обстрелами ВСУ домов в освобожденном селе Яцковка
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применялась тактика выжженной земли.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

Жительница освобожденного села Рубцы в своем разрушенном обстрелами ВСУ доме.
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

Буксирно-моторный катер БМК-130 на берегу обмелевшего Оскольского водохранилища на освобожденных территориях Донецкой области
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

Патруль народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

Патрульный народной милиции ЛНР едет мимо бывшего Исполнительного комитета Лиманской городской рады в освобожденном селе Яцковка
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуСергей ЛавровДонбассРоссияНАТОВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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