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В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти - РИА Новости, 27.05.2022
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В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти
В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти - РИА Новости, 27.05.2022
В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти
Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T04:16
2022-05-27T04:16
экономика
янис клюге
цены на нефть
россия
москва
китай
санкции в отношении россии
индия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину.Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции."Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой", — пояснил аналитик.Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220522/polsha-1790036953.html
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экономика, янис клюге, цены на нефть, россия, москва, китай, санкции в отношении россии, индия, в мире, сша
04:16 27.05.2022
 
В США заявили о рекордных доходах России от продажи газа и нефти

Oil Price: санкции рекордно увеличили доход России от нефти и газа до 1,8 триллиона рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в евразийскую страну от продажи энергоресурсов выросли наполовину.

"Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей)", — цитирует аналитика Oil Price.

Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
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"Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой", — пояснил аналитик.
Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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