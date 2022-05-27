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Прокуратура Молдавии опротестовала домашний арест Додона - РИА Новости, 27.05.2022
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Прокуратура Молдавии опротестовала домашний арест Додона
Прокуратура Молдавии опротестовала домашний арест Додона - РИА Новости, 27.05.2022
Прокуратура Молдавии опротестовала домашний арест Додона
Антикоррупционная прокуратура Молдавии опротестовала в Апелляционной палате Кишинева помещение под домашний арест обвиняемого в коррупции и госизмене... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:24
2022-05-27T16:35
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии опротестовала в Апелляционной палате Кишинева помещение под домашний арест обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона, судебное заседание состоится 31 мая, сообщила пресс-служба ведомства.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом."Антикоррупционная прокуратура информирует общественность о том, что сегодня, 27 мая 2022 года, обжаловала в Апелляционной палате Кишинева заключение Суда Кишинева от 26 мая 2022 года, по которому назначен домашний арест на 30 суток для бывшего президента Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в социальной сети.В апелляционной жалобе прокуроры требуют применения меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток. По мнению прокуроров, Додон должен отбывать этот срок в изоляторе №13, поскольку существуют риски, что обвиняемый может пытаться уклоняться от контролирующего органа, препятствовать ходу следствия, совершить новые правонарушения. Также сохраняется риск возникновения общественных беспорядков.Судебное заседание, на котором будет рассмотрена жалоба прокуроров, состоится 31 мая в 13.00 (совпадает с мск). Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
16:24 27.05.2022 (обновлено: 16:35 27.05.2022)
 
Прокуратура Молдавии опротестовала домашний арест Додона

Прокуратура Молдавии опротестовала помещение Додона под домашний арест

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии опротестовала в Апелляционной палате Кишинева помещение под домашний арест обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона, судебное заседание состоится 31 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:27
Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток
"Антикоррупционная прокуратура информирует общественность о том, что сегодня, 27 мая 2022 года, обжаловала в Апелляционной палате Кишинева заключение Суда Кишинева от 26 мая 2022 года, по которому назначен домашний арест на 30 суток для бывшего президента Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в социальной сети.
В апелляционной жалобе прокуроры требуют применения меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток. По мнению прокуроров, Додон должен отбывать этот срок в изоляторе №13, поскольку существуют риски, что обвиняемый может пытаться уклоняться от контролирующего органа, препятствовать ходу следствия, совершить новые правонарушения. Также сохраняется риск возникновения общественных беспорядков.
Судебное заседание, на котором будет рассмотрена жалоба прокуроров, состоится 31 мая в 13.00 (совпадает с мск). Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 08:00
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