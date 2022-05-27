https://ria.ru/20220527/dodon-1791130672.html

Санду призвала проверить, как проходило следствие по делу Додона

Санду призвала проверить, как проходило следствие по делу Додона - РИА Новости, 27.05.2022

Санду призвала проверить, как проходило следствие по делу Додона

Президент Молдавии Майя Санду призвала генеральную прокуратуру проверить, как проводились следственные мероприятия по делу обвиняемого в коррупции и госизменене РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:20

2022-05-27T13:20

2022-05-27T13:30

молдавия

в мире

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала генеральную прокуратуру проверить, как проводились следственные мероприятия по делу обвиняемого в коррупции и госизменене бывшего руководителя страны Игоря Додона.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом."Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого. Также нужно выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий, объяснения Антикоррупционной прокуратуры меня не удовлетворили (в Антикоррупционной прокуратуре заявили, что фото "слили" адвокаты Додона - ред.), - заявила Санду на брифинге в пятницу.Она призвала прокуроров выполнять свою работу строго в рамках закона. Президент отметила, что сама узнала о расследовании из прессы. "Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего", - добавила Санду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, майя санду, игорь додон