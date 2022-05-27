Додон заявил, что в Молдавии нарастает недовольство
Арестованный экс-президент Молдавии Додон заявил, что в стране нарастает недовольство
© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Участники митинга в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, находящийся под домашним арестом, заявил в соцсетях, что в стране, из-за роста цен и уровня бедности, нарастает недовольство в обществе.
"Власть может только пугать людей и допускать другие злоупотребления, осуществлять давление через подконтрольную юстицию. Но долго так продолжаться не сможет, потому что заказанные ими дела стерильны, а недовольство общества хаосом, высокими ценами и бедностью растёт ото дня ко дню", - написал Додон в социальных сетях в пятницу.
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Он выразил надежду, что оппозиция добьется политической победы. "Хочу заверить вас в том, что окончательная политическая победа будет за нами, за оппозицией. И если ещё неделю назад кто-то в этом сомневался, события последних трёх дней показали, что режим слаб и что он в агонии", - отметил экс-президент.
Додон поблагодарил участников акции в его поддержку, которые в Кишиневе проходили с момента задержания политика до решения суда. Экс-президент объявил, что временно у него ограничены права в общении, поэтому он не может свободно общаться с соратниками. "Придёт время, когда многие вещи станут возможными, а молдавское общество снова сможет свободно думать и говорить. Эти времена близки", - написал он.
Через своих адвокатов Додон сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Прокуроры обвиняют Додона в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации, а также в измене родине. В четверг политику были предъявлены официальные обвинения, прокуратура предложила поместить Додона под предварительный арест на 30 суток, но суд вынес решение о домашнем аресте на такой же срок. Экс-президент заявил, что уголовное дело в отношении него является политическим и возбуждено по заказу действующего президента Майи Санду.