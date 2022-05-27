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В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnr-1791334456.html
В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей
В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей - РИА Новости, 27.05.2022
В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей
терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:11
2022-05-27T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
правый сектор
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики &lt;...&gt;" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений", — рассказал генерал.Он назвал действия украинских неонацистов актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — террористами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791333172.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, правый сектор, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:11 27.05.2022 (обновлено: 23:17 27.05.2022)
 
В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей

Мизинцев: боевики "Правого сектора"* открыто призывают к геноциду русскоязычного населения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР
Военнослужащий НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий НМ ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики <...>" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений", — рассказал генерал.
Он назвал действия украинских неонацистов актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — террористами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 22:00Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияПравый секторМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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