22:11 27.05.2022 (обновлено: 23:17 27.05.2022)
В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей
Мизинцев: боевики "Правого сектора"* открыто призывают к геноциду русскоязычного населения
Военнослужащий НМ ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики <...>" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений", — рассказал генерал.
Он назвал действия украинских неонацистов актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — террористами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.