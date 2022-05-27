https://ria.ru/20220527/dnr-1791334456.html

В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей

В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей - РИА Новости, 27.05.2022

В Великоновоселковском районе ДНР "Правый сектор"* терроризирует жителей

терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:11

2022-05-27T22:11

2022-05-27T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

правый сектор

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* терроризируют мирных граждан в Великоновоселковском районе ДНР, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики <...>" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений", — рассказал генерал.Он назвал действия украинских неонацистов актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — террористами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791333172.html

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, россия, правый сектор, министерство обороны рф (минобороны рф)