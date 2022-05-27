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Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов с начала суток
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов с начала суток - РИА Новости, 27.05.2022
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов с начала суток
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала текущих суток ее подразделения уничтожили 37 украинских националистов, 3 танка, 1 БМП и 8... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:26
2022-05-27T19:26
2022-05-27T19:33
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала текущих суток ее подразделения уничтожили 37 украинских националистов, 3 танка, 1 БМП и 8 огневых точек."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать семь украинских националиста, три танка, одну БМП и восемь огневых точек противника", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.Уточняется, что военнослужащие ДНР захватили две БМП, три БТР и один танк."Десять военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады и семь военнослужащих 25 воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", - отмечается в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика
19:26 27.05.2022 (обновлено: 19:33 27.05.2022)
Силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов с начала суток
Народная милиция: с начала суток силы ДНР уничтожили 37 украинских националистов