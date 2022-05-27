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ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnr-1791021589.html
ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам
ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам - РИА Новости, 27.05.2022
ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам
Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:36
2022-05-27T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики 15 мая постановил обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220527/donbass-1791032431.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин: предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в госсобственность
Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин
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РИА Новости
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в мире, донбасс, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
08:36 27.05.2022 (обновлено: 12:13 27.05.2022)
 
ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам

Пушилин: украинские предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в госсобственность

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.
Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 09:22Специальная военная операция на Украине
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"Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность", — указал Пушилин.
Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики 15 мая постановил обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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