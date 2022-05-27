https://ria.ru/20220527/dnr-1791021589.html

ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам

ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам - РИА Новости, 27.05.2022

ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам

Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:36

2022-05-27T08:36

2022-05-27T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791034182_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0efacf92682aaf5e170f3185dd6ec535.jpg

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики 15 мая постановил обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20220527/donbass-1791032431.html

https://ria.ru/20220519/sud-1789475913.html

донбасс

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин: предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в госсобственность Предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин 2022-05-27T08:36 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф