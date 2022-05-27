08:36 27.05.2022 (обновлено: 12:13 27.05.2022)
ДНР национализирует предприятия, выделявшие деньги нацбатам
Пушилин: украинские предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в госсобственность
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Предприятия в Донецкой Народной Республике, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, которые спонсируют националистические батальоны, перейдут в собственность государства, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что по каждой компании правоохранительные органы будут проводить индивидуальную работу.
"Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность", — указал Пушилин.
Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики 15 мая постановил обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.