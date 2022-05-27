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Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой" - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnepr-1791112918.html
Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"
Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой" - РИА Новости, 27.05.2022
Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"
Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:42
2022-05-27T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
борис филатов
россия
донбасс
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича "говорящей ж*пой".При этом по его словам, информационная политика Киева — "это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей".В начале апреля Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.Также мэр Днепра 8 апреля, комментируя одно из видеообращений Арестовича в Telegram, заявил, что его "начало тошнить" от "цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма" советника офиса президента. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/dnepr-1784729777.html
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в мире, украина, днепр (город), борис филатов, россия, донбасс, дмитрий кулеба, алексей арестович , министерство обороны рф (минобороны рф)
12:42 27.05.2022 (обновлено: 13:01 27.05.2022)
 
Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"

Мэр украинского Днепра Филатов назвал советника Зеленского Арестовича "говорящей ж*пой"

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича "говорящей ж*пой".

"Еще пару недель назад говорящая ж@па ОП (офис президента Украины. — Прим. ред.) по фамилии Арестович вкрадчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики… Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация "аховая", — написал он.

При этом по его словам, информационная политика Киева — "это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей".
В начале апреля Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.
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Также мэр Днепра 8 апреля, комментируя одно из видеообращений Арестовича в Telegram, заявил, что его "начало тошнить" от "цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма" советника офиса президента.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)Борис ФилатовРоссияДонбассДмитрий КулебаАлексей АрестовичМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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