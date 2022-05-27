https://ria.ru/20220527/dnepr-1791112918.html

Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"

Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой" - РИА Новости, 27.05.2022

Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"

Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:42

2022-05-27T12:42

2022-05-27T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепр (город)

борис филатов

россия

донбасс

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича "говорящей ж*пой".При этом по его словам, информационная политика Киева — "это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей".В начале апреля Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.Также мэр Днепра 8 апреля, комментируя одно из видеообращений Арестовича в Telegram, заявил, что его "начало тошнить" от "цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма" советника офиса президента. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/dnepr-1784729777.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепр (город), борис филатов, россия, донбасс, дмитрий кулеба, алексей арестович , министерство обороны рф (минобороны рф)