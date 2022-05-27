12:42 27.05.2022 (обновлено: 13:01 27.05.2022)
Мэр Днепра, призвавший убивать русских, назвал Арестовича "говорящей ж*пой"
Мэр украинского Днепра Филатов назвал советника Зеленского Арестовича "говорящей ж*пой"
© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр, бывший Днепропетровск, Борис Филатов назвал в своем Telegram-канале советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича "говорящей ж*пой".
"Еще пару недель назад говорящая ж@па ОП (офис президента Украины. — Прим. ред.) по фамилии Арестович вкрадчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики… Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация "аховая", — написал он.
При этом по его словам, информационная политика Киева — "это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей".
В начале апреля Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.
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Также мэр Днепра 8 апреля, комментируя одно из видеообращений Арестовича в Telegram, заявил, что его "начало тошнить" от "цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма" советника офиса президента.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.