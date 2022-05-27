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В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму - РИА Новости, 27.05.2022
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В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму
В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму - РИА Новости, 27.05.2022
В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму
Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:05
2022-05-27T01:09
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кулишов
москва
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.В целом, в минувшем году в 1,5 раза возросло число выявленных лиц, въезд которым в РФ не разрешен, отметил генерал."Задержано порядка 30 тысяч иностранцев указанной категории", - добавил Кулишов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, россия, безопасность
01:05 27.05.2022 (обновлено: 01:09 27.05.2022)
 
В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму

Кулишов: в 2021 году в Россию не дали въехать почти 800 лицам, причастным к экстремизму

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Не допущен въезд в Российскую Федерацию 787 иностранных граждан, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, в том числе около 100 приверженцев идей запрещенных в России "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
В целом, в минувшем году в 1,5 раза возросло число выявленных лиц, въезд которым в РФ не разрешен, отметил генерал.
"Задержано порядка 30 тысяч иностранцев указанной категории", - добавил Кулишов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:57
ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию
 
В миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир КулишовМоскваРоссияБезопасность
 
 
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