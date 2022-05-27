https://ria.ru/20220527/diversiya-1791004469.html

В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму

В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму - РИА Новости, 27.05.2022

В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму

Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:05

2022-05-27T01:05

2022-05-27T01:09

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

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безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.В целом, в минувшем году в 1,5 раза возросло число выявленных лиц, въезд которым в РФ не разрешен, отметил генерал."Задержано порядка 30 тысяч иностранцев указанной категории", - добавил Кулишов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220527/narkotrafik-1791003776.html

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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва, россия, безопасность