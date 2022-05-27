01:05 27.05.2022 (обновлено: 01:09 27.05.2022)
В 2021 году в Россию не пустили почти 800 человек, причастных к экстремизму
Кулишов: в 2021 году в Россию не дали въехать почти 800 лицам, причастным к экстремизму
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2021 году пресекли въезд в РФ почти 800 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму, из них было около сотни сторонников международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Не допущен въезд в Российскую Федерацию 787 иностранных граждан, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, в том числе около 100 приверженцев идей запрещенных в России "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
В целом, в минувшем году в 1,5 раза возросло число выявленных лиц, въезд которым в РФ не разрешен, отметил генерал.
"Задержано порядка 30 тысяч иностранцев указанной категории", - добавил Кулишов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.