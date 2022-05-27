https://ria.ru/20220527/deti-1790910067.html

"Восемь литров супа": будни семьи с десятками новых детей

"Восемь литров супа": будни семьи с десятками новых детей - РИА Новости, 27.05.2022

"Восемь литров супа": будни семьи с десятками новых детей

Пенсионерка из Донецка Лидия Ковалева уже 30 лет спасает сирот. Три месяца назад вместе с очень большой семьей она уехала из города — подальше от обстрелов... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T14:27

общество

донецк (днр)

россия

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днр

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Пенсионерка из Донецка Лидия Ковалева уже 30 лет спасает сирот. Три месяца назад вместе с очень большой семьей она уехала из города — подальше от обстрелов. Несмотря на сложности, им удалось найти новый дом в России.Дом для сиротВосемнадцатого февраля десятки тысяч жителей Донбасса хлынули в Россию. Услышав об этом, Николай Вербицкий, бизнесмен из Новочеркасска, сразу решил помочь."У меня пустовало офисное помещение. Кроме столов — ничего, даже горячей воды не было. Написал в соцсетях — тут же откликнулись знакомые, разные волонтерские движения, храмы, — рассказывает он. — В считанные часы у нас появились кровати, подушки, пледы, холодильник".Проблемы бежавших от войны бизнесмен знает не понаслышке. Летом 2014-го он одним из первых организовал сбор помощи в Новочеркасске. Тогда же стал ездить в ДНР и ЛНР к сиротам. В родной Ростовской области Вербицкий поддерживает детские дома уже 25 лет."Всего — 27 поездок, раздали 50 тонн продовольствия, одежды, игрушек, — говорит предприниматель. — Однажды нам рассказали о многодетной семье из Донецка, и мы взяли ее под опеку".Лидии Ковалевой 71 год, вместе со старшей дочерью она воспитывает 21 приемного ребенка. Их дом площадью 600 квадратных метров — в Пролетарском районе Донецка. Это самая окраина, ее постоянно обстреливали."Мы лишь дважды спускались в укрытие: там много людей, дышать нечем, только один выход. Если завалит, не выберешься. Решили, что во время прилетов будем дома. Спускались со второго этажа на первый, стелили на полу одеяла, там и спали — на случай, если придется быстро бежать, — вспоминает Лидия. — И так восемь лет".Все это время ее муж работал на шахте, чтобы прокормить большую семью. В 2018-м его не стало: не пережил гибель сына под Горловкой. Того в 2016-м призвали на фронт. "Тогда дети всерьез узнали, что такое смерть", — говорит пенсионерка.В середине февраля обстрелы усилились, семья попросила Николая Вербицкого помочь с эвакуацией. Он нашел автобус и вывез Ковалевых. Разместились на третьем этаже офисного здания. На втором — сестры милосердия Новочеркасского благочиния, которые собирают помощь."В отличие от официальных пунктов ПВР, у нас двери открыты для всех. Многие хотят лично увидеть тех, кому помогают. Приглашаем, кормим, поим — люди с удовольствием возвращаются, — рассказывает Вербицкий. — Как-то, к примеру, пришла бабушка 85 лет с банкой сахара. Наши девчонки ничего брать не хотели: неудобно вроде. Но та настаивала. Десять минут до третьего этажа поднималась. Объясняла, что должна деток обнять".Быт большой семьиПервого приемного Лидия взяла в 1993-м, когда уже растила троих собственных. "Воспитала 45 детей, сейчас у меня 30 внуков, — говорит многодетная мать. — Сперва, конечно, было непросто, но потом привыкли. Старшие приглядывают за младшими. Помимо школы, каждый чем-то увлечен: спорт, музыка, рисование".Несмотря на возраст, она по-прежнему готовит для всех. Ежедневно это занимает минимум три часа. Если варят суп, то в кастрюле на восемь литров. Благо сейчас не надо ходить в магазин — помогают волонтеры."А по хозяйству — старшие дочери: родная и приемная. Воспитывать столько детей — настоящий труд. Бывает, апатия нападает, — признается Лидия. — В такие моменты надо отвлечься, прогуляться. Вдохновляет и то, что мы не чувствуем себя одинокими".К жизни на чемоданах Ковалевым не привыкать. За восемь лет они на короткое время покидали родину дважды — ездили в Запорожье и Геленджик. Младшие постоянно дергали за руку: "Когда домой?""Дети войны — особенные"В Донецке у Лидии сейчас одна из дочек, Марина. Она организовала пункт сбора гумпомощи, которую затем отправляют либо бойцам в окопы, либо беженцам из Волновахи и Мариуполя. И еще, несмотря на сложности, взяла к себе жить родственников, чьи дома разбомбили.Ковалева тоже готова помочь: с ней связывается администрация и просит на время принять несовершеннолетних, чьи родители пропали без вести. Как правило, позже такого ребенка отправляют в приют. Но для оформления опеки Лидии нужно лично приехать в ДНР, к тому же передать таких детей через границу юридически сложно. Да и от своих она пока не отходит ни на шаг."Пугаются любых звуков. Психика, конечно же, после пережитого нарушена, — поясняет пенсионерка. — Моя старшая, Наташа, специально окончила факультет психологии — чтобы в случае чего быстро оказывать помощь. С некоторыми непросто. На днях внучку привозили. Кто-то хлопнул металлической дверью, а она бросилась под кровать, закрыла ручками глаза, плакала, кричала".Но все осваиваются на новом месте: ходят в школу, в кружки, секции. В семье трое выпускников. Скорее всего, они останутся, чтобы поступить в российские вузы. И все Ковалевы говорят, что для счастья много не надо — лишь бы родной дом перестали обстреливать.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, донецк (днр), россия, новочеркасск, сироты, дети, подростки, днр