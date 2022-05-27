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На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ
Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:46
2022-05-27T17:25
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
сергей лавров
донбасс
россия
украина
в мире
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.Рахманин отметил, что объемы поставок в страну не компенсируют потерь военной техники."Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, в украинских войсках образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, "поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено". Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.На фразе Рахманина о том, что у Киева "нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их", телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий кулеба, сергей лавров, донбасс, россия, украина, в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины
11:46 27.05.2022 (обновлено: 17:25 27.05.2022)
 
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ

На Украине прервали эфир с депутатом Рахманиным после слов о бедственном положении ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Рахманин отметил, что объемы поставок в страну не компенсируют потерь военной техники.
Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ преодолевают овраг по возведенному мосту в освобожденном поселке Троицкое - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, в украинских войсках образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, "поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено". Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.
На фразе Рахманина о том, что у Киева "нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их", телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаСергей ЛавровДонбассРоссияУкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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