https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html

На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ

На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ

Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:46

2022-05-27T11:46

2022-05-27T17:25

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

сергей лавров

донбасс

россия

украина

в мире

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.Рахманин отметил, что объемы поставок в страну не компенсируют потерь военной техники."Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, в украинских войсках образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, "поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено". Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.На фразе Рахманина о том, что у Киева "нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их", телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/most-1791058006.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий кулеба, сергей лавров, донбасс, россия, украина, в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины