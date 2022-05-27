11:46 27.05.2022 (обновлено: 17:25 27.05.2022)
На Украине прервали эфир с депутатом после слов о бедственном положении ВСУ
На Украине прервали эфир с депутатом Рахманиным после слов о бедственном положении ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире украинского телевидения заявил, что страна не успевает освоить получаемые от Запада вооружения, после чего ведущая прервала беседу с политиком.
Рахманин отметил, что объемы поставок в страну не компенсируют потерь военной техники.
"Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, в украинских войсках образовалась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, "поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 миллиметров, 122 миллиметра, 125 миллиметров и 152 миллиметра, количество которых ограничено". Политик отметил, что страны переходят на новые образцы вооружений годами и годами учатся на них работать.
На фразе Рахманина о том, что у Киева "нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их", телеведущая прервала его, заявив, что больше эфирного времени для разговора нет.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских властей.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Она также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.