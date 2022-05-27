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Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера - РИА Новости, 27.05.2022
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Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера
Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера
Минсельхоз РФ не исключает того, что в случае серьезного укрепления рубля формула зернового демпфера может быть пересмотрена, но сейчас она нормально работает,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:41
2022-05-27T12:41
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ не исключает того, что в случае серьезного укрепления рубля формула зернового демпфера может быть пересмотрена, но сейчас она нормально работает, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Демпфирующий механизм состоит из определенных цифр, там есть определенные базы. И эти базы, конечно же, могут быть изменены, если мы действительно почувствуем, что ситуация напрягается, и наши сельхозтоваропроизводители зарабатывают недостаточно", - сообщил министр, отвечая на вопрос одного из участников о целесообразности пересмотра формулы зернового демпфера в связи с ростом издержек аграриев из-за подорожания ГСМ, удобрений, сельхозтехники и так далее - например, поднять нижний предел расчета до 250 долларов.По его мнению, пока существующая формула отвечает и интересам сельхозтоваропроизводителей, и интересам государства. "Нет сомнения, что мы готовы рассматривать различные варианты, но тот механизм, который есть, пока доказывает свою действенность", - заявил Патрушев.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
12:41 27.05.2022
 
Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера

Патрушев: Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ не исключает того, что в случае серьезного укрепления рубля формула зернового демпфера может быть пересмотрена, но сейчас она нормально работает, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Демпфирующий механизм состоит из определенных цифр, там есть определенные базы. И эти базы, конечно же, могут быть изменены, если мы действительно почувствуем, что ситуация напрягается, и наши сельхозтоваропроизводители зарабатывают недостаточно", - сообщил министр, отвечая на вопрос одного из участников о целесообразности пересмотра формулы зернового демпфера в связи с ростом издержек аграриев из-за подорожания ГСМ, удобрений, сельхозтехники и так далее - например, поднять нижний предел расчета до 250 долларов.
"При этом вы упомянули о курсе рубля, который укрепился, и в этой ситуации было не очень выгодно производить зерновые. На сегодняшний день курс рубля по отношению к доллару составляет уже 66 рублей. Если мы увидим тенденции, которые будут говорить о серьезном укреплении рубля, конечно, мы предложим механизм, который поменяет формулу", - добавил министр.
По его мнению, пока существующая формула отвечает и интересам сельхозтоваропроизводителей, и интересам государства. "Нет сомнения, что мы готовы рассматривать различные варианты, но тот механизм, который есть, пока доказывает свою действенность", - заявил Патрушев.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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