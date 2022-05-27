https://ria.ru/20220527/dempfer-1791112700.html

Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера

Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз пока не видит необходимости менять формулу зернового демпфера

Минсельхоз РФ не исключает того, что в случае серьезного укрепления рубля формула зернового демпфера может быть пересмотрена, но сейчас она нормально работает,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:41

2022-05-27T12:41

2022-05-27T12:41

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ не исключает того, что в случае серьезного укрепления рубля формула зернового демпфера может быть пересмотрена, но сейчас она нормально работает, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Демпфирующий механизм состоит из определенных цифр, там есть определенные базы. И эти базы, конечно же, могут быть изменены, если мы действительно почувствуем, что ситуация напрягается, и наши сельхозтоваропроизводители зарабатывают недостаточно", - сообщил министр, отвечая на вопрос одного из участников о целесообразности пересмотра формулы зернового демпфера в связи с ростом издержек аграриев из-за подорожания ГСМ, удобрений, сельхозтехники и так далее - например, поднять нижний предел расчета до 250 долларов.По его мнению, пока существующая формула отвечает и интересам сельхозтоваропроизводителей, и интересам государства. "Нет сомнения, что мы готовы рассматривать различные варианты, но тот механизм, который есть, пока доказывает свою действенность", - заявил Патрушев.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев