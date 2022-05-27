09:23 27.05.2022 (обновлено: 16:37 27.05.2022)
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК
РБК: условия выпуска облигаций в рублях позволят избежать дефолта без лицензии Минфина США
Доллары и рубли. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК.
Так, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Отмечается, что оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта.
Так, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Отмечается, что оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта.
Кроме того, это условие существует независимо от Alternative Payment Currency ("Выплата в альтернативных валютах"), которое значится в бумагах, выпущенных с 2018 года, пишет издание. Поэтому есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.
Недавно глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
Ранее Минфин США заявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
Ранее Минфин США заявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.