https://ria.ru/20220527/defolt-1791032565.html

В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК

В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК - РИА Новости, 27.05.2022

В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:23

2022-05-27T09:23

2022-05-27T16:37

экономика

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сша

министерство финансов сша

европа

антон силуанов

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК. Так, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Отмечается, что оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта. Кроме того, это условие существует независимо от Alternative Payment Currency ("Выплата в альтернативных валютах"), которое значится в бумагах, выпущенных с 2018 года, пишет издание. Поэтому есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Недавно глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Ранее Минфин США заявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html

https://ria.ru/20220526/dolg-1790840122.html

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сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сша, министерство финансов сша, европа, антон силуанов