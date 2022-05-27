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В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК - РИА Новости, 27.05.2022
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В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК - РИА Новости, 27.05.2022
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК
Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:23
2022-05-27T16:37
экономика
россия
сша
министерство финансов сша
европа
антон силуанов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК. Так, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Отмечается, что оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта. Кроме того, это условие существует независимо от Alternative Payment Currency ("Выплата в альтернативных валютах"), которое значится в бумагах, выпущенных с 2018 года, пишет издание. Поэтому есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте. Недавно глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Ранее Минфин США заявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220521/ssha-1789887337.html
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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, европа, антон силуанов
09:23 27.05.2022 (обновлено: 16:37 27.05.2022)
 
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без дефолта, пишет РБК

РБК: условия выпуска облигаций в рублях позволят избежать дефолта без лицензии Минфина США

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДоллары и рубли
Доллары и рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК.

Так, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity ("Возмещение в другой валюте"). Отмечается, что оно должно позволить проводить платежи в рублях без объявления дефолта.
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Кроме того, это условие существует независимо от Alternative Payment Currency ("Выплата в альтернативных валютах"), которое значится в бумагах, выпущенных с 2018 года, пишет издание. Поэтому есть законная возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.
Недавно глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

Ранее Минфин США заявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, отметили, что такое решение прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
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Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
 
ЭкономикаРоссияСШАМинистерство финансов СШАЕвропаАнтон Силуанов
 
 
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