https://ria.ru/20220527/defolt-1791005178.html

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня - РИА Новости, 27.05.2022

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:20

2022-05-27T01:20

2022-05-27T01:20

экономика

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ozon

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облигации

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса.Уточняется, что на данный момент значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать их погашения и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.При этом Ozon предупреждает, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулирования, включая ограничения в связи с недавно принятыми в России мерами по контролю и защите капитала, возможности перевода денежных средств на счет компании от российских дочерних компаний ограничены в настоящее время.Ранее в марте Ozon оповестил о формировании специального комитета для решения проблем с облигациями на сумму 750 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220419/ozon-1784246558.html

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экономика, россия, ozon, москва, облигации