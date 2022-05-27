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Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня - РИА Новости, 27.05.2022
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Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня
Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня - РИА Новости, 27.05.2022
Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня
Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:20
2022-05-27T01:20
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россия
ozon
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса.Уточняется, что на данный момент значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать их погашения и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.При этом Ozon предупреждает, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулирования, включая ограничения в связи с недавно принятыми в России мерами по контролю и защите капитала, возможности перевода денежных средств на счет компании от российских дочерних компаний ограничены в настоящее время.Ранее в марте Ozon оповестил о формировании специального комитета для решения проблем с облигациями на сумму 750 миллионов долларов.
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экономика, россия, ozon, москва, облигации
01:20 27.05.2022
 
Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Компания Ozon в своем отчете предупредила о риске дефолта по облигациям к 14 июня

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса.
"Существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (т.е. к 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам Группы", — говорится в отчете.
Уточняется, что на данный момент значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать их погашения и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.
При этом Ozon предупреждает, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулирования, включая ограничения в связи с недавно принятыми в России мерами по контролю и защите капитала, возможности перевода денежных средств на счет компании от российских дочерних компаний ограничены в настоящее время.
Ранее в марте Ozon оповестил о формировании специального комитета для решения проблем с облигациями на сумму 750 миллионов долларов.
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