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Эксперт объяснил, каким будет ответ России на "долговой шантаж"
Эксперт объяснил, каким будет ответ России на "долговой шантаж" - РИА Новости, 27.05.2022
Эксперт объяснил, каким будет ответ России на "долговой шантаж"
Лишение России генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым грозят США, весьма вероятно. Это может вызвать технический дефолт России, однако... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T02:15
2022-05-27T02:15
2022-05-27T03:19
экономика
россия
сша
сергей суверов
долг
арикапитал
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лишение России генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым грозят США, весьма вероятно. Это может вызвать технический дефолт России, однако последствий для экономики не будет, рассуждает в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Он напомнил, что у России хватает средств на выплату внешнего долга, общий объем которого по облигационным займам составляет порядка 39 миллиардов долларов.Есть и желание платить, невзирая на заморозку части резервов России Западом, заявил собеседник агентства.“То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта”, — отметил Суверов.
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экономика, россия, сша, сергей суверов, долг, арикапитал
02:15 27.05.2022 (обновлено: 03:19 27.05.2022)
Эксперт объяснил, каким будет ответ России на "долговой шантаж"
Инвестстратег Суверов: в случае дефолта Россия оплатит долг рублями и обратится в суды