https://ria.ru/20220527/dannye-1791195723.html
РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных
РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных - РИА Новости, 27.05.2022
РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных
Роскомнадзор составил административные протоколы на ряд интернет-компаний, в том числе на Airbnb, Pinterest, Apple, Google, не локализовавших базы данных в РФ,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:50
2022-05-27T15:50
2022-05-27T15:50
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
apple
airbnb
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил административные протоколы на ряд интернет-компаний, в том числе на Airbnb, Pinterest, Apple, Google, не локализовавших базы данных в РФ, сообщает ведомство."Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний... Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные", - говорится в сообщении.Сообщается, что по законодательству РФ оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей, добавляется в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple, airbnb
РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных
РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных в России