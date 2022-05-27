https://ria.ru/20220527/dannye-1791195723.html

РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных

РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных - РИА Новости, 27.05.2022

РКН составил протоколы на интернет-компании, не локализовавшие базы данных

Роскомнадзор составил административные протоколы на ряд интернет-компаний, в том числе на Airbnb, Pinterest, Apple, Google, не локализовавших базы данных в РФ,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

apple

airbnb

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил административные протоколы на ряд интернет-компаний, в том числе на Airbnb, Pinterest, Apple, Google, не локализовавших базы данных в РФ, сообщает ведомство."Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний... Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные", - говорится в сообщении.Сообщается, что по законодательству РФ оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей, добавляется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220527/apple-1791190444.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple, airbnb