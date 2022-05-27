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Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Индии - РИА Новости, 27.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220527/booker-1791045368.html
Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Индии
Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Индии - РИА Новости, 27.05.2022
Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Индии
Индийская писательница Гитанджали Шри получила Международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка" ("Tomb of sand"), сообщается на сайте... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:52
2022-05-27T10:52
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ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. Индийская писательница Гитанджали Шри получила Международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка" ("Tomb of sand"), сообщается на сайте мероприятия. Это первая книга, изначально написанная на одном из языков Индии и получившая Международный Букер. На английский ее перевела Дейзи Роквелл.События в произведении разворачивается на севере Индии. Главная героиня — 80-летняя женщина, которая "неожиданно обретает новую и очень нестандартную (unconventional) жизнь". Согласно описанию, читателей ждет книга, представляющая собой "протест против разрушительного воздействия границ между религиями, странами или полами".Первый рассказ Гитанджали Шри — "Bel Patra" ("Колокольчик") был опубликован в 1987 году, за ним в 1991-м последовал сборник ее произведений. Известной Шри стала после того, как ее роман "Май" вышел в переводе на английском языке. Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.
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новости культуры, индия, великобритания, ирландия, букеровская премия, книги, премии, что почитать
10:52 27.05.2022
 
Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Индии

Писательница из Индии получила Международную Букеровскую премию за роман "Могила из песка"

© AP Photo / David CliffИндийская писательница Гитанджали Шри, получившая Международную Букеровскую премию - 2022
Индийская писательница Гитанджали Шри, получившая Международную Букеровскую премию - 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / David Cliff
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ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. Индийская писательница Гитанджали Шри получила Международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка" ("Tomb of sand"), сообщается на сайте мероприятия.
Это первая книга, изначально написанная на одном из языков Индии и получившая Международный Букер. На английский ее перевела Дейзи Роквелл.
События в произведении разворачивается на севере Индии. Главная героиня — 80-летняя женщина, которая "неожиданно обретает новую и очень нестандартную (unconventional) жизнь". Согласно описанию, читателей ждет книга, представляющая собой "протест против разрушительного воздействия границ между религиями, странами или полами".
Первый рассказ Гитанджали Шри — "Bel Patra" ("Колокольчик") был опубликован в 1987 году, за ним в 1991-м последовал сборник ее произведений. Известной Шри стала после того, как ее роман "Май" вышел в переводе на английском языке.
Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.
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