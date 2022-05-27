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В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию - РИА Новости, 27.05.2022
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:28
2022-05-27T01:11
специальная военная операция на украине
владимир кулишов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он добавил, что в потоке покидающих страну людей пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html
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владимир кулишов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, украина
00:28 27.05.2022 (обновлено: 01:11 27.05.2022)
 
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию

Глава погранслужбы ФСБ Кулишов: боевики с Украины пытаются попасть в Россию как беженцы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".
"Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины", — сказал Кулишов.
Он добавил, что в потоке покидающих страну людей пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пограничник на пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:24
ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КулишовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреРоссияУкраина
 
 
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