https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию - РИА Новости, 27.05.2022
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:28
2022-05-27T00:28
2022-05-27T01:11
специальная военная операция на украине
владимир кулишов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он добавил, что в потоке покидающих страну людей пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир кулишов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, украина
00:28 27.05.2022 (обновлено: 01:11 27.05.2022)
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
Глава погранслужбы ФСБ Кулишов: боевики с Украины пытаются попасть в Россию как беженцы