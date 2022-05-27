https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию

В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию - РИА Новости, 27.05.2022

В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию

Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:28

2022-05-27T00:28

2022-05-27T01:11

специальная военная операция на украине

владимир кулишов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он добавил, что в потоке покидающих страну людей пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кулишов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, украина