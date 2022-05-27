https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791228261.html

Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах

Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах - РИА Новости, 27.05.2022

Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах

Пентагон делает вид, что с благовидными намерениями оказывает помощь различным странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, а затем поглощает их национальные РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:49

сша

мэриленд

министерство обороны сша

в мире

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пентагон делает вид, что с благовидными намерениями оказывает помощь различным странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, а затем поглощает их национальные разработки и включает лаборатории в свою собственную глобальную систему, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Необходимо отметить, что развертывание такой сети происходит по типовому сценарию. На начальном этапе американцы высказывают озабоченность состоянием эпидобстановки в регионе. Дальше обеспечивается заинтересовать, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего – министерств здравоохранения, в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения", - сказал Кириллов.Далее, по его словам, возводится биообъект и подключается к единой системе биомониторинга, а все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере становятся достоянием США. Более того, местные специалисты начинают испытывать ограничения на допуск к ряду исследований, а также к их результатам."При этом Управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA) активно внедряет аппаратно-программные комплексы автоматизированного мониторинга заболеваний, а также системы контроля доступа и движения патогенных биологических агентов в местах их хранения и исследования", - рассказал Кириллов.Эти информационные системы внедряются в рамках "Программы снижения биологической угрозы". В итоге американцы получают возможность обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах дислокации, дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции и оказывать влияние на биологическую обстановку во всем мире, считает генерал-лейтенант.Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов. Украинские биолаборатории, по словам Кириллова, также были подключены к американской системе.

https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html

https://ria.ru/20220520/biolaboratorii-1789688324.html

сша

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, мэриленд, министерство обороны сша, в мире, войска рхбз