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Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах - РИА Новости, 27.05.2022
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Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах
Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах
Пентагон делает вид, что с благовидными намерениями оказывает помощь различным странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, а затем поглощает их национальные РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:49
сша
мэриленд
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пентагон делает вид, что с благовидными намерениями оказывает помощь различным странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, а затем поглощает их национальные разработки и включает лаборатории в свою собственную глобальную систему, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Необходимо отметить, что развертывание такой сети происходит по типовому сценарию. На начальном этапе американцы высказывают озабоченность состоянием эпидобстановки в регионе. Дальше обеспечивается заинтересовать, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего – министерств здравоохранения, в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения", - сказал Кириллов.Далее, по его словам, возводится биообъект и подключается к единой системе биомониторинга, а все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере становятся достоянием США. Более того, местные специалисты начинают испытывать ограничения на допуск к ряду исследований, а также к их результатам."При этом Управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA) активно внедряет аппаратно-программные комплексы автоматизированного мониторинга заболеваний, а также системы контроля доступа и движения патогенных биологических агентов в местах их хранения и исследования", - рассказал Кириллов.Эти информационные системы внедряются в рамках "Программы снижения биологической угрозы". В итоге американцы получают возможность обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах дислокации, дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции и оказывать влияние на биологическую обстановку во всем мире, считает генерал-лейтенант.Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов. Украинские биолаборатории, по словам Кириллова, также были подключены к американской системе.
https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html
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сша, мэриленд, министерство обороны сша, в мире, войска рхбз
16:48 27.05.2022 (обновлено: 16:49 27.05.2022)
 
Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах

Начальник войск РХБЗ Кириллов: США поглощают биолаборатории в разных странах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пентагон делает вид, что с благовидными намерениями оказывает помощь различным странам в борьбе с инфекционными заболеваниями, а затем поглощает их национальные разработки и включает лаборатории в свою собственную глобальную систему, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Необходимо отметить, что развертывание такой сети происходит по типовому сценарию. На начальном этапе американцы высказывают озабоченность состоянием эпидобстановки в регионе. Дальше обеспечивается заинтересовать, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего – министерств здравоохранения, в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения", - сказал Кириллов.
Далее, по его словам, возводится биообъект и подключается к единой системе биомониторинга, а все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере становятся достоянием США. Более того, местные специалисты начинают испытывать ограничения на допуск к ряду исследований, а также к их результатам.
"При этом Управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA) активно внедряет аппаратно-программные комплексы автоматизированного мониторинга заболеваний, а также системы контроля доступа и движения патогенных биологических агентов в местах их хранения и исследования", - рассказал Кириллов.
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Эти информационные системы внедряются в рамках "Программы снижения биологической угрозы". В итоге американцы получают возможность обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах дислокации, дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции и оказывать влияние на биологическую обстановку во всем мире, считает генерал-лейтенант.
Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов. Украинские биолаборатории, по словам Кириллова, также были подключены к американской системе.
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