https://ria.ru/20220527/bezrabotitsa-1791120440.html

Уровень безработицы в Астраханской области вернулся на доковидный уровень

Уровень безработицы в Астраханской области вернулся на доковидный уровень - РИА Новости, 27.05.2022

Уровень безработицы в Астраханской области вернулся на доковидный уровень

Показатели занятости населения в Астраханской области в 2021 году вернулись на допандемийный уровень, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:54

2022-05-27T12:54

2022-05-27T12:55

астраханская область

общество

андрей бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Показатели занятости населения в Астраханской области в 2021 году вернулись на допандемийный уровень, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании областной думы, где представил отчет о работе правительства за предыдущий год."В 2021 году нам удалось выполнить поручение президента и вернуть показатели занятости к допандемийному уровню. Количество граждан, официально признанных безработными, составило 27 тысяч человек. Это в 2 раза меньше, чем годом ранее", - сказал Бабушкин. Он добавил, что трудоустроены были почти 22,5 тысячи человек. Те, кто решил открыть собственное дело, получили по 100 тысяч рублей в виде финансовой поддержки.Губернатор отметил, что всего в качестве социальной поддержки в минувшем году около 400 тысяч жителей Астраханской области получили выплаты в общем объеме 11 миллиардов рублей. В 2020 году выплачено около 10 миллиардов рублей. "Рост связан, в том числе, с введением беззаявительного порядка продления льгот, а также ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Его получателями стали почти 40 тысяч семей", - добавил он.В текущем году, по данным Бабушкина, уже с 1 апреля малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет назначены ежемесячные выплаты от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка. Новая мера охватит 52 тысячи астраханских семей. В мае пособия перечислены сразу за два месяца.

https://ria.ru/20220525/astrakhan-1790720079.html

https://ria.ru/20220419/lekarstva-1784350529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

астраханская область, общество, андрей бабушкин