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В Великобритании стоимость бензина в установила очередной рекорд - РИА Новости, 27.05.2022
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В Великобритании стоимость бензина в установила очередной рекорд
В Великобритании стоимость бензина в установила очередной рекорд - РИА Новости, 27.05.2022
В Великобритании стоимость бензина в установила очередной рекорд
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, превысив предыдущие максимальные значения, зафиксированные ранее на этой... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:03
2022-05-27T20:03
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, превысив предыдущие максимальные значения, зафиксированные ранее на этой неделе, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
https://ria.ru/20220526/vengriya-1790981439.html
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экономика, великобритания, россия, авто, в мире
20:03 27.05.2022
 
В Великобритании стоимость бензина в установила очередной рекорд

RAC: стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, превысив предыдущие максимальные значения, зафиксированные ранее на этой неделе, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.
Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае.
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Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
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