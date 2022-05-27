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Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России - РИА Новости, 27.05.2022
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Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России
Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России - РИА Новости, 27.05.2022
Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России
Президент США Джо Байден упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за событий на Украине. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:50
2022-05-27T21:50
в мире
россия
сша
австралия
нато
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за событий на Украине."Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их... поддержат Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые из стран АСЕАН?" - заявил он, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе.В отличие от Южной Кореи, КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в возглавляемой США кампании давления на Россию.
https://ria.ru/20220527/bayden-1791259977.html
россия
сша
австралия
кндр (северная корея)
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в мире, россия, сша, австралия, нато, кндр (северная корея)
21:50 27.05.2022
 
Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России

Байден назвал Северную Корею в числе стран, присоединившихся к антироссийским санкциям

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден упомянул Северную Корею среди стран, которые присоединились к санкциям против России из-за событий на Украине.
"Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их... поддержат Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые из стран АСЕАН?" - заявил он, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе.
В отличие от Южной Кореи, КНДР, сама находящаяся под жесткими американскими санкциями, не участвует в возглавляемой США кампании давления на Россию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 18:03
Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США
 
В миреРоссияСШААвстралияНАТОКНДР (Северная Корея)
 
 
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