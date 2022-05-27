https://ria.ru/20220527/asparagus-1791327415.html

Аспарагус: как вырастить декоративную спаржу - виды, размножение, уход

Аспарагус: описание цветка, виды, уход за комнатным растением, выращивание

Аспарагус: как вырастить декоративную спаржу - виды, размножение, уход

Аспарагус - популярный декоративный цветок. Чтобы выращивать это растение в домашних условиях, обычно не требуется сложного ухода. Подробнее о комнатном... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:13

2022-05-27T21:13

2022-05-27T21:13

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общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Аспарагус - популярный декоративный цветок. Чтобы выращивать это растение в домашних условиях, обычно не требуется сложного ухода. Подробнее о комнатном аспарагусе, его видах, вредителях и способах применения - в материале РИА Новости.АспарагусАспарагус, он же спаржа - представитель семейства Спаржевые, имеет множество разновидностей. Среди них лишь один вид съедобен, а большинство - декоративные растения.Ботаническое описаниеСпаржа – это многолетний полукустарник, трава или лоза. Особенностью аспарагуса является то, что у большинства видов процесс фотосинтеза не происходит в листьях.Растение имеет кладодии - побеги, растущие из пазухов листьев, и недоразвитые, практически незаметные, листья-чешуйки.Цветы могут быть как обоеполыми, так и однополыми, расти на разных ветвях одного и того же растения. Корень выражен корневищем. После обрезки побегов они больше не будут расти, и это следует учитывать при культивировании спаржи.ВидыАспарагус в диком состоянии произрастает в Европе, Азии и на африканском континенте. На сегодняшний момент известно более трехсот видов спаржи.Вид Asparagus officialis, или спаржа лекарственная, имеет деликатесный вкус и высокую питательную ценность. Именно он используется в кулинарии. На ее основе селекционерами выведены гибриды, дающие обильные урожаи. Комнатные цветы с точки зрения гастрономии бесполезны.В качестве домашней культуры наиболее распространены аспарагус густоцветковый (Шпренгера), серповидный, перистый, Мейера, тончайший, медеоловидный и кистевидный.ОбыкновенныйАспарагус обыкновенный, или лекарственная спаржа, родом из Северной Африки, хорошо себя чувствует в умеренном климате. У него гладкие стебли высотой до полутора метров.ПеристыйСильно разветвленный полукустарник, с мягкими центральными побегами, имеющими небольшую кривизну, что придает внешнему виду особый декоративный характер. За счет коротких, густорастущих кладодиев растение выглядит изящно и воздушно.СерповидныйЛиановидный представитель культуры с шипами, стебли которого достигают в естественной среде 15 м в длину, при выращивании дома - до 2 м. Образования в виде шипов позволяют ему взбираться на опору. Это аспарагус, которые не требует сложного ухода в домашних условиях. Он получил свое название из-за удлиненных (до 10 см) узких кладодиев, по форме напоминающих полумесяц.СпаржевидныйСпаржевидный аспарагус (Asparagus asparagoides) - редкий сорт, у которого кладодии напоминают не иголки, а обычные и довольно крупные листья яйцевидной формы. Маленькие цветки окрашены в белый цвет, в домашних условиях вид, как правило, не цветет. Аромат оранжево-красных плодов очень похож на апельсиновый.ТончайшийВид имеет большое сходство с аспарагусом перистым, отличаясь лишь особенностями строения кладодий: они тоньше, удлиненные и расположены значительно реже.КистевидныйПолукустарник с вьющимися побегами, длина которого достигает 2 м. Назван так из-за соцветий в виде кисти, состоящей из ярко-розовых цветков с характерным ароматом.ПирамидальныйВертикально растущие побеги этого полукустарника достигают в высоту 1,5 м. Ветви густо покрыты короткими кладодиями, издали растение похоже на можжевельник.Аспарагус медеолойдесВысота этой разновидности - не более 1,5 метров. В то же время растет он очень плотно, что визуально придает больший объем, чем на самом деле. В России цветок выращивают на клумбах и газонах. Также он идеально вписывается в интерьер дома и офиса.Аспарагус МейераЗа длинные опушенные побеги с большим количеством коротких кладодиев этот вид в народе прозвали "лисий хвост".Он выглядит очень декоративно. Растение часто используют в составе букетов.Аспарагус ШпренгераЭто вечнозеленое ползучее многолетнее растение, которое в дикой природе встречается на склонах гор в южноафриканском регионе. Голые стебли, достигающие в длину 1,5 м, покрыты чешуйчатыми листьями, окружающими группы из 3-4 слегка изогнутых кладодий длиной 3 см.ПосадкаРекомендуется сеять семена сразу после сбора урожая. Это период январь-март. Почву для посева, приготовленную из равных частей песка и торфа, нужно полить. Емкость с семенами накрывают стеклом или пленкой и ставят в светлое место. Желательная температура - около 22°C. При появлении конденсата покрытие ненадолго снимают. Через 25-30 дней должны появиться всходы. Когда они достигнут 10 см в высоту, их пикируют. Примерно в начале июня ростки спаржи можно высадить в отдельные горшки с почвенной смесью из равных частей песка, торфа, листьев, перегноя.УходАспарагус - не самое привередливое растение, для его выращивания дома все же нужны определенные условия.ТемператураПри выращивании аспарагуса дома допустим широкий температурный диапазон – от 14°С до 25°С. Зимой он лучше себя чувствует в прохладном помещении, от 14°С до 17°С, а летом ему не страшна жара до 25°С.Влажность воздухаДля аспарагуса требуется повышенная влажность. Рекомендуется опрыскивать растение в жару утром или вечером и держать его на поддоне с мокрой галькой, мхом или керамзитомОсвещениеРастению необходим яркий, но рассеянный свет. При скудном освещении аспарагус может сбросить “иголки”-кладодии, а при избыточном – пожелтеть. Предпочтительнее место должно не слишком затененное, но прямые солнечные лучи попадать на цветок не должны.Требования к почвеСпаржу следует выращивать на легких и хорошо прогретых почвах, например супесчаной или песчаной, такой грунт позволяет корням дышать, что очень важно для формирования гладких стеблей. Зеленая спаржа хорошо растет на более тяжелых суглинистых почвах.МестоположениеЛучше выбирать для комнатного аспарагуса западный или восточный подоконник (в этом случае нужно организовать дополнительное притенение) или располагать его глубине комнаты, на расстоянии 1-2 метра от окна.ПоливКомнатную спаржу обильно поливают в течение вегетационного периода, сразу после того, как поверхность почвы в горшке высохнет. Зимой и осенью полив сокращают.ОпрыскиваниеПоскольку аспарагус очень любит влагу, его рекомендуется опрыскивать в домашних условиях, особенно в жаркие летние дни. Лучше всего это делать ранним утром или когда начинается смеркаться.ПодкормкиПодкормка для аспарагуса актуальна весной и летом, а в период покоя растение в ней практически не нуждается. Обычно используют универсальные смеси в концентрации, рекомендованной производителем. Для наращивания зеленой массы летом подойдут азотные удобрения.ЦветениеКрайне сложно добиться цветения в комнатных условиях. Если спаржа дома все же расцвела, то цветки будут мелкими, белыми. Растение можно опылять искусственно, перенося пыльцу с одного цветка на другой с помощью мягкой кисточки. В результате могут появиться плоды - ягоды ярко-красного цвета.ПересадкаЦветок спаржи нужно пересаживать каждый год, пока ему не исполнится 5 лет, а после этого обычно достаточно перемещать в новую емкость каждые два-три года. Частые пересадки обусловлены быстрым ростом корневой системы, поэтому при пересадке горшок берется немного больше предыдущего, а корни немного обрезаются. На дно насыпается слой керамзита, чтобы вода в почве не застаивалась. Субстрат лучше подойдет из одной части песка и двух частей листовой и перегнойной земли каждая. К такой смеси можно добавить две части дерновой земли. После пересадки растение нужно полить, а еще через неделю его уже можно подкармливать.Формирование кроныСпаржа не нуждается в обрезке. Более того, обрезанная веточка больше не растет и не дает боковых побегов. Только пожелтевшие ветви удаляются, чтобы сохранить декоративность.Особенности зимнего уходаВ зимних условиях интенсивность полива можно немного уменьшить. Растение с благодарностью отзывается на регулярное опрыскивание в это время года, когда воздух слишком сухой. Вода для всех процедур должна быть мягкой и комнатной температуры.РазмножениеНедавно посаженным растениям спаржи может потребоваться от 2 до 3 лет, чтобы по-настоящему начать и произвести урожай, поэтому необходимо терпение. Однако после того, как они укоренятся, спаржа может быть продуктивной в течение десятилетий.СеменамиСемена обычно высевают в конце февраля. Они прорастают на свету во влажной почве примерно через месяц. Маленькие растения очень скоро начинают куститься и требуют посадки.ЧеренкамиСамый неэффективный метод размножения. Черенки укореняются во влажном песке, обычно в теплице. Укоренение происходит через 4-6 недель - что довольно долго, при этом веточка долго растет одним побегом, не ветвится.Делением кустаВо время весенней пересадки разросшийся куст делят на несколько частей и высаживают в отдельные горшки. Из 1-2 ветвей со временем вырастут полноценные растения. Главное при посадке - сохранить корни на каждом экземпляре. После рассадки их поливают, помещают в тень.Болезни и вредителиЕсли есть много причин, по которым побеги аспарагуса желтеют и затем отмирают. Проблемой может быть сухой воздух, резкое падение температуры, чрезмерный полив, недостаток освещения, болезни или заражение вредителями.Слабый рост и усыхание побегов сигнализирует о бактериальной инфекции. Растение пересаживают в новую почву и обрабатывают фунгицидным препаратом. Аспарагус часто поражается вредителями, такими как тля или паутинный клещ. В этом случае проводится обработка инсектицидами.Применение в кулинарииМолодые побеги спаржи лекарственной варят, тушат, жарят, запекают и замораживают. Спаржа хорошо сочетается с различными соусами. Из нее также получаются вкусные супы и салаты.Многие сравнивают вкус спаржи со вкусом фасоли. Но если фасоль имеет более плотную текстуру и насыщенный вкус, то спаржа, особенно белая, более нежная. Зеленая спаржа обладает более ярким и насыщенным вкусом. Даже приготовленная, она остается хрустящей. Ее пряный вкус чем-то напоминает молодые стручки зеленого горошка. В целом вкус спаржи разных сортов и цветов отличается друг от друга – от нейтрального нежного до горького.Самый простой способ приготовить спаржу - это варка. Ее побеги нужно тщательно очистить от жесткой кожицы, а затем связать в букет. Необходимо налить в кастрюлю небольшое количество воды, положить перевязанную ниткой спаржу и только тогда варить. Таким образом, получается, что стебли спаржи варятся, а нежная верхняя часть готовится на пару. Вареная спаржа станет изысканным ингредиентом салатов и закусок.Применение в народной медицинеВ народной медицине спаржу используют как сильное мочегонное средство в виде отваров, горячих настоев при заболеваниях мочевыводящих путей. Считается, что отвар корней спаржи может помочь при камнях в почках. Корни и надземную часть также использовали при некоторых заболеваниях сердца, печени, цистите, отеках, ревматизме, как слабительное, при аллергии, угревой сыпи; плоды — при импотенции, дизентерии. При использовании рецептов традиционной медицины нужно проконсультироваться с лечащим врачом.В спарже особенно много калия и витамина А. Последней необходим для здоровья кожи, ногтей и волос. Спаржа стимулирует работу почек, что полезно при задержке мочи, отеках и некоторых заболеваниях почек. Этот овощ оказывает такое же воздействие на кишечник из-за обилия клетчатки.Ядовитость растенияВ энциклопедиях комнатных растений, описывая свойства аспарагуса, обязательно упоминают его ядовитые свойства. Если растение спаржи опыляется, могут появиться красные плоды, которые являются ядовитыми. Ягоды ни в коем случае нельзя есть. Контакт с соком может привести к различным последствиям — от зуда и покраснения кожи и слизистых оболочек до тошноты, судорог и паралича дыхания при попадании внутрь. У животных набухают слизистые оболочки.Ошибки в уходеСпаржа очень чувствительна к ошибкам в уходе. Здоровое растение должно быть сочным, зеленым, без признаков пожелтения. В первую очередь, аспарагус любит, когда его опрыскивают. Сразу развивается очень быстро. Нельзя пересушивать почву, тогда растение начинает желтеть.Сухой воздух в помещении вредит большинству комнатных растений, включая все виды спаржи. Даже периоды засухи в природе не так разрушительны для растения, как отопительные приборы, работающие в квартире. Поэтому, стоя на подоконниках или возле батарей, аспарагус желтеет даже при нормальном уходе и поливе.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растения, растениеводство, цветы, общество