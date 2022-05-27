https://ria.ru/20220527/arktika-1791003108.html

Российские пограничники усиливают свои возможности для контроля за Арктикой

Российские пограничники усиливают свои возможности для контроля за Арктикой - РИА Новости, 27.05.2022

Российские пограничники усиливают свои возможности для контроля за Арктикой

Российские пограничники усиливают свои возможности для контроля обстановки в Арктике, в том числе на Северном морском пути, ежегодно увеличивается интенсивность РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:47

2022-05-27T00:47

2022-05-27T00:47

безопасность

россия

арктика

северный ледовитый океан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники усиливают свои возможности для контроля обстановки в Арктике, в том числе на Северном морском пути, ежегодно увеличивается интенсивность службы пограничных сторожевых кораблей и патрульных судов, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Мы последовательно наращиваем наши возможности по контролю за обстановкой в Арктическом регионе, включая Северный морской путь", - подчеркнул он.По словам Кулишова, сформирована система мониторинга и анализа обстановки в арктических морях и на морском побережье, сведения о состоянии которой в режиме реального времени поступают в иные заинтересованные органы государственной власти."Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных с другими федеральными органами исполнительной власти антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства по данному транспортному коридору, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов", - добавил генерал.Для контроля за соблюдением правовых режимов судами, осуществляющими рыболовство или иную экономическую деятельность в акватории Северного Ледовитого океана, ежегодно увеличивается интенсивность службы российских пограничных сторожевых кораблей и патрульных судов в удаленных акваториях, в том числе в районах архипелага Шпицберген и регулирования НЕАФК (Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана), добавил генерал."В 2021 году общая продолжительность патрулирования пограничными сторожевыми кораблями в северных широтах Арктики составила 730 суток, осуществлено более 170 вылетов авиации ФСБ России. Осмотрено 111 судов, выявлено 90 нарушений российского природоохранного законодательства", - отметил Кулишов."В настоящее время имеющиеся силы и средства береговой охраны и авиационных подразделений ФСБ России позволяют своевременно реагировать на возникающие угрозы безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе, принимать эффективные меры по их нейтрализации, а при необходимости и нарастить интенсивность пограничной деятельности", - подчеркнул генерал.Современная техникаКулишов рассказал об оснащении российских пограничников современными средствами для контроля обстановки."В 2021 году на вооружение подразделений береговой охраны поступили более 40 единиц корабельного состава, что позволило довести долю современных кораблей и катеров до 67%... В настоящий момент в стадии строительства находятся 35 единиц корабельного состава различных проектов", - отметил он.Что касается оборудования сухопутного участка госграницы РФ, то в прошлом году введены в эксплуатацию семь новых комплексов зданий и сооружений, предназначенных для размещения подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу. "Доля обустроенных участков достигла 70%, что соответствует целевым значениям показателя состояния национальной безопасности Российской Федерации", - сказал Кулишов.Продолжается оснащение пограничных органов современными и перспективными образцами вооружения, включая технические средства охраны границы, основанные на различных физических принципах действия, добавил он."Наибольшее распространение получили мобильные радиолокационно-оптические комплексы контроля обстановки, а также прожекторные станции и установки. Поставляемые технические средства охраны границы по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по отдельным параметрам и превосходят лучшие зарубежные аналоги", - отметил Кулишов. По его словам, в 2021 году в подразделения пограничников поставлено более 880 таких современных комплексов."Укомплектованность пограничных органов техническими средствами доведена до 80%, что обеспечивает потребности инженерно-технического прикрытия уязвимых направлений, а также позволяет решать задачи создания дополнительных рубежей охраны", - подчеркнул генерал.В настоящее время на вооружении пограничных органов состоят различные беспилотные авиационные системы, а также мобильные привязные аэростатные комплексы, отметил Кулишов. С прошлого года пограничники используют дроны и на морских направлениях, отметил он.По его словам, с использованием дронов пограничники решают задачи воздушной разведки и патрулирования местности, наведения и корректировки действий кораблей (катеров) и пограничных нарядов по задержанию нарушителей государственной границы, а также фото- и видеофиксации доказательств совершения ими противоправной деятельности."Внедрение беспилотников в пограничную деятельность позволяет более эффективно планировать применение сил и средств пограничных органов. При этом Пограничной службой ФСБ России постоянно ведется поиск оптимальных способов их применения", - отметил Кулишов.

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https://ria.ru/20220522/arktika-1789986809.html

https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html

https://ria.ru/20220524/arktika-1790304661.html

россия

арктика

северный ледовитый океан

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безопасность, россия, арктика, северный ледовитый океан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов