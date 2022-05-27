https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html

"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком

"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком - РИА Новости, 27.05.2022

"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:19

2022-05-27T18:19

2022-05-27T18:21

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик.Как уточняет компания, полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.Продажа билетов на рейсы открыта. На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.

https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html

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санкт-петербург, аэрофлот, пулково (аэропорт), владивосток, россия, новости - туризм, новости компаний - экономика