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"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком - РИА Новости, 27.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком - РИА Новости, 27.05.2022
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:19
2022-05-27T18:21
туризм
санкт-петербург
аэрофлот
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик.Как уточняет компания, полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.Продажа билетов на рейсы открыта. На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.
https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html
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санкт-петербург, аэрофлот, пулково (аэропорт), владивосток, россия, новости - туризм, новости компаний - экономика
18:19 27.05.2022 (обновлено: 18:21 27.05.2022)
 
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком

С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 1 июня запускает прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.
Продажа билетов на рейсы открыта. На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.
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