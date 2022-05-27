https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком - РИА Новости, 27.05.2022
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:19
2022-05-27T18:19
2022-05-27T18:21
туризм
санкт-петербург
аэрофлот
пулково (аэропорт)
владивосток
россия
новости - туризм
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает перевозчик.Как уточняет компания, полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Вылет из Пулково (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам.Продажа билетов на рейсы открыта. На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.
https://ria.ru/20220526/krasavia-1790851443.html
санкт-петербург
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, аэрофлот, пулково (аэропорт), владивосток, россия, новости - туризм, новости компаний - экономика
18:19 27.05.2022 (обновлено: 18:21 27.05.2022)
"Аэрофлот" с июня запустит рейсы между Петербургом и Владивостоком
С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком