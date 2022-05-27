https://ria.ru/20220527/aeroekspress-1791196923.html

В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал

В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 27.05.2022

В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал

Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:23

2022-05-27T16:23

2022-05-27T16:23

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта."Аэроэкспрессы" начнут курсировать прямо до терминалов В и С", — говорится в релизе.Уточняется, что сейчас на поездах можно доехать только до терминала D.Запуск прямого железнодорожного сообщения обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок, отмечают в пресс-службе. Также новый терминал будет способствовать повышению транспортной доступности Шереметьево: у пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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