https://ria.ru/20220527/aeroekspress-1791196923.html
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 27.05.2022
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал
Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:23
2022-05-27T16:23
2022-05-27T16:23
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россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта."Аэроэкспрессы" начнут курсировать прямо до терминалов В и С", — говорится в релизе.Уточняется, что сейчас на поездах можно доехать только до терминала D.Запуск прямого железнодорожного сообщения обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок, отмечают в пресс-службе. Также новый терминал будет способствовать повышению транспортной доступности Шереметьево: у пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.
https://ria.ru/20220527/turizm-1791061278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, ржд, новости - туризм, туризм, пассажиры, аэропорт
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал
"Аэроэкспрессы начнут курсировать до терминалов В и С аэропорта Шереметьево с 31 мая
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта.
"Аэроэкспрессы" начнут курсировать прямо до терминалов В и С", — говорится в релизе.
Уточняется, что сейчас на поездах можно доехать только до терминала D.
Запуск прямого железнодорожного сообщения обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок, отмечают в пресс-службе.
Также новый терминал будет способствовать повышению транспортной доступности Шереметьево: у пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.