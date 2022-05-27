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В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 27.05.2022
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Туризм
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В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 27.05.2022
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал
Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:23
2022-05-27T16:23
туризм
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
ржд
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта."Аэроэкспрессы" начнут курсировать прямо до терминалов В и С", — говорится в релизе.Уточняется, что сейчас на поездах можно доехать только до терминала D.Запуск прямого железнодорожного сообщения обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок, отмечают в пресс-службе. Также новый терминал будет способствовать повышению транспортной доступности Шереметьево: у пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.
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москва, россия, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, ржд, новости - туризм, туризм, пассажиры, аэропорт
16:23 27.05.2022
 
В Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал

"Аэроэкспрессы начнут курсировать до терминалов В и С аэропорта Шереметьево с 31 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый железнодорожный терминал откроется в московском Шереметьево 31 мая, сообщают в пресс-службе аэропорта.
"Аэроэкспрессы" начнут курсировать прямо до терминалов В и С", — говорится в релизе.
Уточняется, что сейчас на поездах можно доехать только до терминала D.
Запуск прямого железнодорожного сообщения обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок, отмечают в пресс-службе.
Также новый терминал будет способствовать повышению транспортной доступности Шереметьево: у пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний появится возможность доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.
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