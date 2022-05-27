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В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 27.05.2022
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В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко
В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 27.05.2022
В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко
Специалистов в области информационных технологий, которые обеспечили бы технологический суверенитет России, было бы целесообразно готовить на базе... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:22
2022-05-27T21:22
дмитрий чернышенко
республика адыгея
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалистов в области информационных технологий, которые обеспечили бы технологический суверенитет России, было бы целесообразно готовить на базе математического центра Адыгейского государственного университета (АГУ), считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Совместно с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым Чернышенко посетил Парк науки и инноваций АГУ. Им показали проекты, которые выполняются вузом в рамках программы "Приоритет-2030", и разработки студентов в области компьютерного зрения, уже внедренные на предприятиях страны."Республика развивается, растёт потребность в квалифицированных кадрах практически в каждой отрасли. Поэтому мы планомерно работаем над повышением качества образования на всех уровнях, и содействие правительства страны дает для этого дополнительные обширные возможности", – в свою очередь сказал Кумпилов.
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дмитрий чернышенко, республика адыгея
21:22 27.05.2022
 
В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко

Чернышенко: на базе АГУ можно готовить специалистов в области информационных технологий

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалистов в области информационных технологий, которые обеспечили бы технологический суверенитет России, было бы целесообразно готовить на базе математического центра Адыгейского государственного университета (АГУ), считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Совместно с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым Чернышенко посетил Парк науки и инноваций АГУ. Им показали проекты, которые выполняются вузом в рамках программы "Приоритет-2030", и разработки студентов в области компьютерного зрения, уже внедренные на предприятиях страны.

"Президент страны поставил задачу по импортозамещению иностранного программного обеспечения, и у региона есть большой потенциал в этом направлении. На базе АГУ действует математический центр, на развитие которого из федерального бюджета ежегодно направляется 40 миллионов рублей. На его базе целесообразно организовать подготовку ИТ-кадров для обеспечения технологического суверенитета России", - отметил Чернышенко.

"Республика развивается, растёт потребность в квалифицированных кадрах практически в каждой отрасли. Поэтому мы планомерно работаем над повышением качества образования на всех уровнях, и содействие правительства страны дает для этого дополнительные обширные возможности", – в свою очередь сказал Кумпилов.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Дмитрий ЧернышенкоРеспублика Адыгея
 
 
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