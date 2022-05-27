https://ria.ru/20220527/adygeya-1791329317.html

В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко

В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 27.05.2022

В Адыгее было бы целесообразно готовить IT-специалистов, заявил Чернышенко

Специалистов в области информационных технологий, которые обеспечили бы технологический суверенитет России, было бы целесообразно готовить на базе... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:22

2022-05-27T21:22

2022-05-27T21:22

дмитрий чернышенко

республика адыгея

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалистов в области информационных технологий, которые обеспечили бы технологический суверенитет России, было бы целесообразно готовить на базе математического центра Адыгейского государственного университета (АГУ), считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Совместно с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым Чернышенко посетил Парк науки и инноваций АГУ. Им показали проекты, которые выполняются вузом в рамках программы "Приоритет-2030", и разработки студентов в области компьютерного зрения, уже внедренные на предприятиях страны."Республика развивается, растёт потребность в квалифицированных кадрах практически в каждой отрасли. Поэтому мы планомерно работаем над повышением качества образования на всех уровнях, и содействие правительства страны дает для этого дополнительные обширные возможности", – в свою очередь сказал Кумпилов.

https://ria.ru/20220527/startapy-1791304639.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий чернышенко, республика адыгея