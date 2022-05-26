https://ria.ru/20220526/zerno-1790824529.html

В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 26.05.2022

В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины

РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:56

2022-05-26T12:56

2022-05-26T13:14

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - сказал Песков, комментируя реплику о том, что западные страны обвиняют РФ в блокировании поставок зерна с территории Украины в страны Африки и другие страны.Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что странам Запада нужно отменить санкции, с точки зрения России, чтобы поставки зерна возобновились, Песков заявил: "Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное".Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий песков