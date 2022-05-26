https://ria.ru/20220526/zerno-1790824529.html
В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины
В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 26.05.2022
В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины
РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:56
2022-05-26T12:56
2022-05-26T13:14
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - сказал Песков, комментируя реплику о том, что западные страны обвиняют РФ в блокировании поставок зерна с территории Украины в страны Африки и другие страны.Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что странам Запада нужно отменить санкции, с точки зрения России, чтобы поставки зерна возобновились, Песков заявил: "Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное".Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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украина, в мире, россия, дмитрий песков
12:56 26.05.2022 (обновлено: 13:14 26.05.2022)
В Кремле призвали Запад снять преграды для вывоза зерна с Украины
Песков призвал Запад отменить решения, препятствующие вывозу зерна с Украины
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РФ категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины, это решения Запада привели к блокаде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - сказал Песков, комментируя реплику о том, что западные страны обвиняют РФ в блокировании поставок зерна с территории Украины в страны Африки и другие страны.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что странам Запада нужно отменить санкции, с точки зрения России, чтобы поставки зерна возобновились, Песков заявил: "Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное".
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ
при ООН Василий Небензя
заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю
. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.