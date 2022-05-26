https://ria.ru/20220526/zemletryasenie-1790759192.html

На юге Мексики произошло землетрясение

На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2022

На юге Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T06:23

2022-05-26T06:23

2022-05-26T06:23

в мире

мексика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр."Землетрясение магнитудой 5,5 в 16.43 (00.43 мск)... на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html

мексика

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Максим Горбачев

в мире, мексика