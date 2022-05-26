https://ria.ru/20220526/zemletryasenie-1790759192.html
На юге Мексики произошло землетрясение
На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2022
На юге Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T06:23
2022-05-26T06:23
2022-05-26T06:23
в мире
мексика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр."Землетрясение магнитудой 5,5 в 16.43 (00.43 мск)... на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мексика
На юге Мексики произошло землетрясение
На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр.
"Землетрясение магнитудой 5,5 в 16.43 (00.43 мск)... на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.