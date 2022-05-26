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На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2022
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На юге Мексики произошло землетрясение
На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2022
На юге Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T06:23
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в мире
мексика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр."Землетрясение магнитудой 5,5 в 16.43 (00.43 мск)... на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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в мире, мексика
06:23 26.05.2022
 
На юге Мексики произошло землетрясение

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщил Национальный сейсмологический центр.
"Землетрясение магнитудой 5,5 в 16.43 (00.43 мск)... на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.
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На северо-востоке Японии произошло землетрясение
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
 
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