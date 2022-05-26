https://ria.ru/20220526/zarplata-1790768207.html

В Херсонской области зарплаты в рублях планируют ввести в июне

В Херсонской области зарплаты в рублях планируют ввести в июне - РИА Новости, 26.05.2022

В Херсонской области зарплаты в рублях планируют ввести в июне

Глава Генической районной администрации (Херсонская область) Андрей Клочко рассказал РИА Новости, что зарплатный фонд бюджетников с июня планируется... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:07

2022-05-26T09:07

2022-05-26T09:16

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая - РИА Новости. Глава Генической районной администрации (Херсонская область) Андрей Клочко рассказал РИА Новости, что зарплатный фонд бюджетников с июня планируется рассчитывать в рублях, при этом бивалютная система будет сохраняться некоторое время."В июне месяце планируется запустить в рублях зарплатный фонд в бюджетной сфере, тем самым вымывая гривну из нашего кругооборота финансовых ресурсов. Что касается выплат жилищно-коммунальных услуг, есть определенные трудности… Коммунальные предприятия принимают платежи как в рублях, так и в гривнах, используя бивалютную систему", - сказал Клочко.Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо ранее заявлял, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая. Кроме того, по его словам, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220526/rubli-1790766828.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, украина, в мире