https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов

Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов - РИА Новости, 26.05.2022

Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов

Отмечающего завтра 99-летие Генри Киссинджера и 91-летнего Джорджа Сороса давно уже превратили в современную версию ветхозаветных пророков, но западный мир ждет РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:07

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джордж сорос

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Отмечающего завтра 99-летие Генри Киссинджера и 91-летнего Джорджа Сороса давно уже превратили в современную версию ветхозаветных пророков, но западный мир ждет от них не обличения собственных язв, а рецепта борьбы с болезнями, которые терзают недостроенный англосаксами глобальный проект. А если не рецепта, то хотя бы точного диагноза болезни. И так как сейчас Запад "болеет" Россией, нужно понимать, что с этой болезнью делать и как ее остановить.На форуме в Давоссе оба "старца" высказались о России, обозначив два основных подхода атлантической элиты. Подходы принципиально разные, хотя и есть в них одна общая черта, но о ней в самом конце.Позиция Сороса абсолютно ясная:То есть путинская Россия — это угроза западной цивилизации наподобие гитлеровской Германии, и она должна быть побеждена. Причем любой ценой: когда Сорос говорит о том, что "мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне", он имеет в виду именно поражение России, а не мирные переговоры:"Но прекращение огня недостижимо, потому что ему (Путину. — Прим. автора) нельзя доверять".Сорос просто повторяет слова радикально настроенной части англосаксонских элит (а Варшава вторит, призывая покончить с русским миром), и пока им удается навязывать этот подход большей части элит европейских. Которые при всем этом хорошо понимают: их сделали заложниками англосаксонской игры против России, и совершенно не собираются ставить все на ее поражение. Именно их позицию, а также взгляды реалистов среди англосаксов выражает Генри Киссинджер."Россия вот уже 400 лет является существенной частью Европы, и на европейскую политику в этот период в основном влияла ее оценка роли России. Иногда в качестве наблюдателя, но в ряде случаев в качестве гаранта или инструмента, с помощью которого можно было восстановить европейский баланс. Нынешняя политика должна иметь в виду, что эту роль важно восстановить, чтобы Россию не загнали в постоянный союз с Китаем".Поэтому Киссинджер говорит о том, что нужно вернуться к его предложению 2014-го года, сформулированному уже после Крыма и Донбасса: "Идеальным выходом было бы создание Украины как нейтрального государства, как моста между Россией и Европой, как разделительной линии". Он заявил, что этой возможности "сейчас не существует в том же смысле, но ее все же можно рассматривать как конечную цель":Тут важно не то, что Киссинджер не делает ставку на поражение России, призывая к переговорам, а то, чем он при этом руководствуется. Если для Сороса принципиально будущее глобализации, которое он описывает как борьбу между двумя диаметрально противоположными друг другу системами, открытым обществом (Западом) и закрытым (Россия и Китай), то для Киссинджера значимо сохранение ключевой роли Запада в миропорядке. Цель скромнее, но и реалистичнее. Поэтому если Сорос апеллирует к "светлому будущему" (и жертвам в борьбе с Россией во имя его), то Киссинджер ссылается на прошлое, напоминая о ее 400-летней роли в политике Европы и европейском балансе сил. И говорит о том, что нельзя отталкивать Москву к Пекину — это невыгодно самому Западу.То есть если для Сороса Путин и Си однозначные враги и уже союзники: "Сегодня Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытому обществу", то для Киссинджера все еще не предрешено. Для него эти страны как противовесы, и он не хочет верить, что отношения Москвы и Пекина уже давно не зависят от стратегии Запада. Вполне объяснимое упрямство для стратега, полвека назад разыгравшего выгодную для американцев комбинацию в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин (реальным инициатором, которой, впрочем, был Китай, но об этом не любят вспоминать).При всем этом позиция Киссинджера куда реалистичнее соросовской, потому что победить Россию у Запада сил точно нет (не потому что он слабее, а потому что ставки у нас разные). Да, оторвать ее от Китая невозможно (это осознанный стратегический выбор Москвы и Пекина, вызванный как раз необходимостью противостояния западному проекту), но не допустить полного разрыва между Европой и Россией вполне реально. И, что важно для атлантических реалистов, это отвечает интересам самого Запада: в новом, постзападном мире он уже будет не гегемоном, а всего лишь самым сильным из игроков. Причем таким, что сможет какое-то время обеспечивать функционирование мировой системы по старым англосаксонским правилам.В этом и состоит нехитрый план Киссинджера, к тому же он рассчитывает на то, что Китай и США все еще могут удержаться от сползания к открытой конфронтации. Проблема этого плана (без оценки его реалистичности): для атлантических радикалов, тех, кто уверен, что сил хватит и на сдерживание России и Китая, и на борьбу за победное шествие глобализации, позиция Киссинджера является абсолютно неприемлемой и пораженческой. Не только в Киеве реагируют на высказывания бывшего госсекретаря, как на рассуждения "давосского паникера", точно так же считает и немалая часть наднациональных атлантических элит.И это становится очередным свидетельством того глубочайшего мировоззренческого кризиса, в котором они находятся, и нежелание признавать реальность лишь следствие этого. Отсюда и нереалистичные цели, и действия, которые ухудшают собственное положение. Ставка на поражение Москвы — тяжелейшая ошибка Запада.При этом и план Киссинджера нельзя назвать успешным для англосаксов, потому что он, как и Сорос, недооценивает Россию (пусть и в меньшей степени) и не понимает наши цели.Нейтральная Украина уже не может быть предметом компромисса между Западом и Россией, об этом нужно было говорить не до 24 февраля 2022 года, а до февраля 2014-го, до свержения Януковича и победы Евромайдана. К чести Киссинджера, он предлагал это и десять-пятнадцать лет назад, но тогда на Западе очень многие уже считали Украину потенциально своей.Сейчас ни о каком нейтралитете речи быть уже не может, просто потому что Россия возвращает свое историческое единство и украинская (то есть малороссийская и новороссийская) проблема становится внутренним делом нашего народа.Запад может всеми силами пытаться мешать нам, затягивать этот процесс, но рано или поздно ему придется смириться с реальностью и признать неизбежное: очередная попытка пересмотреть границы Европы и русского мира провалилась — точно так же, как и все предыдущие.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html

https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html

https://ria.ru/20220524/otnosheniya-1790290295.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, в мире, европа, нато, сша, генри киссинджер, джордж сорос, россия, китай