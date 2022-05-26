Рейтинг@Mail.ru
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов - РИА Новости, 26.05.2022
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
Отмечающего завтра 99-летие Генри Киссинджера и 91-летнего Джорджа Сороса давно уже превратили в современную версию ветхозаветных пророков, но западный мир ждет РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:00
2022-05-26T08:07
авторы
в мире
европа
нато
сша
генри киссинджер
джордж сорос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790730042_464:1463:1430:2007_1920x0_80_0_0_b6bda4af388e46fa1f91888cceb66865.jpg
Отмечающего завтра 99-летие Генри Киссинджера и 91-летнего Джорджа Сороса давно уже превратили в современную версию ветхозаветных пророков, но западный мир ждет от них не обличения собственных язв, а рецепта борьбы с болезнями, которые терзают недостроенный англосаксами глобальный проект. А если не рецепта, то хотя бы точного диагноза болезни. И так как сейчас Запад "болеет" Россией, нужно понимать, что с этой болезнью делать и как ее остановить.На форуме в Давоссе оба "старца" высказались о России, обозначив два основных подхода атлантической элиты. Подходы принципиально разные, хотя и есть в них одна общая черта, но о ней в самом конце.Позиция Сороса абсолютно ясная:То есть путинская Россия — это угроза западной цивилизации наподобие гитлеровской Германии, и она должна быть побеждена. Причем любой ценой: когда Сорос говорит о том, что "мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне", он имеет в виду именно поражение России, а не мирные переговоры:"Но прекращение огня недостижимо, потому что ему (Путину. — Прим. автора) нельзя доверять".Сорос просто повторяет слова радикально настроенной части англосаксонских элит (а Варшава вторит, призывая покончить с русским миром), и пока им удается навязывать этот подход большей части элит европейских. Которые при всем этом хорошо понимают: их сделали заложниками англосаксонской игры против России, и совершенно не собираются ставить все на ее поражение. Именно их позицию, а также взгляды реалистов среди англосаксов выражает Генри Киссинджер."Россия вот уже 400 лет является существенной частью Европы, и на европейскую политику в этот период в основном влияла ее оценка роли России. Иногда в качестве наблюдателя, но в ряде случаев в качестве гаранта или инструмента, с помощью которого можно было восстановить европейский баланс. Нынешняя политика должна иметь в виду, что эту роль важно восстановить, чтобы Россию не загнали в постоянный союз с Китаем".Поэтому Киссинджер говорит о том, что нужно вернуться к его предложению 2014-го года, сформулированному уже после Крыма и Донбасса: "Идеальным выходом было бы создание Украины как нейтрального государства, как моста между Россией и Европой, как разделительной линии". Он заявил, что этой возможности "сейчас не существует в том же смысле, но ее все же можно рассматривать как конечную цель":Тут важно не то, что Киссинджер не делает ставку на поражение России, призывая к переговорам, а то, чем он при этом руководствуется. Если для Сороса принципиально будущее глобализации, которое он описывает как борьбу между двумя диаметрально противоположными друг другу системами, открытым обществом (Западом) и закрытым (Россия и Китай), то для Киссинджера значимо сохранение ключевой роли Запада в миропорядке. Цель скромнее, но и реалистичнее. Поэтому если Сорос апеллирует к "светлому будущему" (и жертвам в борьбе с Россией во имя его), то Киссинджер ссылается на прошлое, напоминая о ее 400-летней роли в политике Европы и европейском балансе сил. И говорит о том, что нельзя отталкивать Москву к Пекину — это невыгодно самому Западу.То есть если для Сороса Путин и Си однозначные враги и уже союзники: "Сегодня Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытому обществу", то для Киссинджера все еще не предрешено. Для него эти страны как противовесы, и он не хочет верить, что отношения Москвы и Пекина уже давно не зависят от стратегии Запада. Вполне объяснимое упрямство для стратега, полвека назад разыгравшего выгодную для американцев комбинацию в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин (реальным инициатором, которой, впрочем, был Китай, но об этом не любят вспоминать).При всем этом позиция Киссинджера куда реалистичнее соросовской, потому что победить Россию у Запада сил точно нет (не потому что он слабее, а потому что ставки у нас разные). Да, оторвать ее от Китая невозможно (это осознанный стратегический выбор Москвы и Пекина, вызванный как раз необходимостью противостояния западному проекту), но не допустить полного разрыва между Европой и Россией вполне реально. И, что важно для атлантических реалистов, это отвечает интересам самого Запада: в новом, постзападном мире он уже будет не гегемоном, а всего лишь самым сильным из игроков. Причем таким, что сможет какое-то время обеспечивать функционирование мировой системы по старым англосаксонским правилам.В этом и состоит нехитрый план Киссинджера, к тому же он рассчитывает на то, что Китай и США все еще могут удержаться от сползания к открытой конфронтации. Проблема этого плана (без оценки его реалистичности): для атлантических радикалов, тех, кто уверен, что сил хватит и на сдерживание России и Китая, и на борьбу за победное шествие глобализации, позиция Киссинджера является абсолютно неприемлемой и пораженческой. Не только в Киеве реагируют на высказывания бывшего госсекретаря, как на рассуждения "давосского паникера", точно так же считает и немалая часть наднациональных атлантических элит.И это становится очередным свидетельством того глубочайшего мировоззренческого кризиса, в котором они находятся, и нежелание признавать реальность лишь следствие этого. Отсюда и нереалистичные цели, и действия, которые ухудшают собственное положение. Ставка на поражение Москвы — тяжелейшая ошибка Запада.При этом и план Киссинджера нельзя назвать успешным для англосаксов, потому что он, как и Сорос, недооценивает Россию (пусть и в меньшей степени) и не понимает наши цели.Нейтральная Украина уже не может быть предметом компромисса между Западом и Россией, об этом нужно было говорить не до 24 февраля 2022 года, а до февраля 2014-го, до свержения Януковича и победы Евромайдана. К чести Киссинджера, он предлагал это и десять-пятнадцать лет назад, но тогда на Западе очень многие уже считали Украину потенциально своей.Сейчас ни о каком нейтралитете речи быть уже не может, просто потому что Россия возвращает свое историческое единство и украинская (то есть малороссийская и новороссийская) проблема становится внутренним делом нашего народа.Запад может всеми силами пытаться мешать нам, затягивать этот процесс, но рано или поздно ему придется смириться с реальностью и признать неизбежное: очередная попытка пересмотреть границы Европы и русского мира провалилась — точно так же, как и все предыдущие.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
https://ria.ru/20220524/kissindzher-1790468153.html
https://ria.ru/20220517/konets-1788922260.html
https://ria.ru/20220524/otnosheniya-1790290295.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zapad-1790531621.html
европа
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790730042_0:1013:2001:2514_1920x0_80_0_0_bd56d3915e296fc8982aaaea93b8313f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, в мире, европа, нато, сша, генри киссинджер, джордж сорос, россия, китай
08:00 26.05.2022 (обновлено: 08:07 26.05.2022)
 

Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов

© AFP 2022 / Getty Images / Cindy OrdГенри Киссинджер
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Cindy Ord
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Отмечающего завтра 99-летие Генри Киссинджера и 91-летнего Джорджа Сороса давно уже превратили в современную версию ветхозаветных пророков, но западный мир ждет от них не обличения собственных язв, а рецепта борьбы с болезнями, которые терзают недостроенный англосаксами глобальный проект. А если не рецепта, то хотя бы точного диагноза болезни. И так как сейчас Запад "болеет" Россией, нужно понимать, что с этой болезнью делать и как ее остановить.
На форуме в Давоссе оба "старца" высказались о России, обозначив два основных подхода атлантической элиты. Подходы принципиально разные, хотя и есть в них одна общая черта, но о ней в самом конце.
© AFP 2022 / Fabrice CoffriniДжордж Сорос
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Джордж Сорос
Позиция Сороса абсолютно ясная:

"Вторжение, возможно, стало началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить. Лучший и, возможно, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — это победить Путина как можно скорее".

То есть путинская Россия — это угроза западной цивилизации наподобие гитлеровской Германии, и она должна быть побеждена. Причем любой ценой: когда Сорос говорит о том, что "мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне", он имеет в виду именно поражение России, а не мирные переговоры:
"Но прекращение огня недостижимо, потому что ему (Путину. — Прим. автора) нельзя доверять".
Сорос просто повторяет слова радикально настроенной части англосаксонских элит (а Варшава вторит, призывая покончить с русским миром), и пока им удается навязывать этот подход большей части элит европейских. Которые при всем этом хорошо понимают: их сделали заложниками англосаксонской игры против России, и совершенно не собираются ставить все на ее поражение. Именно их позицию, а также взгляды реалистов среди англосаксов выражает Генри Киссинджер.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
"Россия вот уже 400 лет является существенной частью Европы, и на европейскую политику в этот период в основном влияла ее оценка роли России. Иногда в качестве наблюдателя, но в ряде случаев в качестве гаранта или инструмента, с помощью которого можно было восстановить европейский баланс. Нынешняя политика должна иметь в виду, что эту роль важно восстановить, чтобы Россию не загнали в постоянный союз с Китаем".
Поэтому Киссинджер говорит о том, что нужно вернуться к его предложению 2014-го года, сформулированному уже после Крыма и Донбасса: "Идеальным выходом было бы создание Украины как нейтрального государства, как моста между Россией и Европой, как разделительной линии". Он заявил, что этой возможности "сейчас не существует в том же смысле, но ее все же можно рассматривать как конечную цель":
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 18:11Специальная военная операция на Украине
В США призвали Украину уступить России

"Движение к переговорам о мире нужно начать в ближайшие два месяца, чтобы был подведен итог войны. Сделать это, прежде чем она может вызвать потрясения и напряженность, которые будет все труднее преодолеть, особенно между возможными отношениями России, Грузии и Украины с Европой. В идеале разделительная линия должна вернуть прежний статус-кво.

Я полагаю, что вступление (Запада. — Прим. автора) в войну за пределами Польши приведет к тому, что она превратится в войну не за свободу Украины, которая с большой сплоченностью была предпринята НАТО, а против самой России".

Тут важно не то, что Киссинджер не делает ставку на поражение России, призывая к переговорам, а то, чем он при этом руководствуется. Если для Сороса принципиально будущее глобализации, которое он описывает как борьбу между двумя диаметрально противоположными друг другу системами, открытым обществом (Западом) и закрытым (Россия и Китай), то для Киссинджера значимо сохранение ключевой роли Запада в миропорядке. Цель скромнее, но и реалистичнее. Поэтому если Сорос апеллирует к "светлому будущему" (и жертвам в борьбе с Россией во имя его), то Киссинджер ссылается на прошлое, напоминая о ее 400-летней роли в политике Европы и европейском балансе сил. И говорит о том, что нельзя отталкивать Москву к Пекину — это невыгодно самому Западу.
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 03:13
В Китае предрекли конец господства США и Запада из-за России
То есть если для Сороса Путин и Си однозначные враги и уже союзники: "Сегодня Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытому обществу", то для Киссинджера все еще не предрешено. Для него эти страны как противовесы, и он не хочет верить, что отношения Москвы и Пекина уже давно не зависят от стратегии Запада. Вполне объяснимое упрямство для стратега, полвека назад разыгравшего выгодную для американцев комбинацию в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин (реальным инициатором, которой, впрочем, был Китай, но об этом не любят вспоминать).
При всем этом позиция Киссинджера куда реалистичнее соросовской, потому что победить Россию у Запада сил точно нет (не потому что он слабее, а потому что ставки у нас разные). Да, оторвать ее от Китая невозможно (это осознанный стратегический выбор Москвы и Пекина, вызванный как раз необходимостью противостояния западному проекту), но не допустить полного разрыва между Европой и Россией вполне реально. И, что важно для атлантических реалистов, это отвечает интересам самого Запада: в новом, постзападном мире он уже будет не гегемоном, а всего лишь самым сильным из игроков. Причем таким, что сможет какое-то время обеспечивать функционирование мировой системы по старым англосаксонским правилам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 02:03
Лавров: Россия серьезно подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом
В этом и состоит нехитрый план Киссинджера, к тому же он рассчитывает на то, что Китай и США все еще могут удержаться от сползания к открытой конфронтации. Проблема этого плана (без оценки его реалистичности): для атлантических радикалов, тех, кто уверен, что сил хватит и на сдерживание России и Китая, и на борьбу за победное шествие глобализации, позиция Киссинджера является абсолютно неприемлемой и пораженческой. Не только в Киеве реагируют на высказывания бывшего госсекретаря, как на рассуждения "давосского паникера", точно так же считает и немалая часть наднациональных атлантических элит.
И это становится очередным свидетельством того глубочайшего мировоззренческого кризиса, в котором они находятся, и нежелание признавать реальность лишь следствие этого. Отсюда и нереалистичные цели, и действия, которые ухудшают собственное положение. Ставка на поражение Москвы — тяжелейшая ошибка Запада.
При этом и план Киссинджера нельзя назвать успешным для англосаксов, потому что он, как и Сорос, недооценивает Россию (пусть и в меньшей степени) и не понимает наши цели.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 08:13Сказано в эфире
Захарова: Вашингтону следует прислушаться к заявлению Киссинджера
Нейтральная Украина уже не может быть предметом компромисса между Западом и Россией, об этом нужно было говорить не до 24 февраля 2022 года, а до февраля 2014-го, до свержения Януковича и победы Евромайдана. К чести Киссинджера, он предлагал это и десять-пятнадцать лет назад, но тогда на Западе очень многие уже считали Украину потенциально своей.
Сейчас ни о каком нейтралитете речи быть уже не может, просто потому что Россия возвращает свое историческое единство и украинская (то есть малороссийская и новороссийская) проблема становится внутренним делом нашего народа.
Запад может всеми силами пытаться мешать нам, затягивать этот процесс, но рано или поздно ему придется смириться с реальностью и признать неизбежное: очередная попытка пересмотреть границы Европы и русского мира провалилась — точно так же, как и все предыдущие.
 
АвторыВ миреЕвропаНАТОСШАГенри КиссинджерДжордж СоросРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала