https://ria.ru/20220526/zakharyaev-1790745951.html

Герман Захарьяев: 26 ияра — день благодарности евреев Красной Армии

Герман Захарьяев: 26 ияра — день благодарности евреев Красной Армии - РИА Новости, 26.05.2022

Герман Захарьяев: 26 ияра — день благодарности евреев Красной Армии

Молодой религиозный праздник День спасения и освобождения, приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю, – 26 ияра – в 2022 году... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:00

2022-05-26T10:00

2022-05-26T11:53

интервью

россия

израиль

кнессет израиля

киев

герман захарьяев

религия

интервью - религия и мировоззрение

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Молодой религиозный праздник День спасения и освобождения, приуроченный ко дню капитуляции нацистской Германии по иудейскому календарю, – 26 ияра – в 2022 году отмечается еврейскими общинами в мире 26 мая. Но в наши дни годовщину Победы Советского Союза над фашизмом в мире сопровождает волна неприятия ее символов: во многих странах Европы, в частности, под запретом оказались знамена Победы и георгиевские ленты. Опасно ли сегодня в других странах отмечать самый молодой праздник иудаизма, почему память о Великой Победе должна оставаться выше политических противостояний, каков религиозный смысл и ритуал Дня спасения и освобождения, в интервью РИА Новости рассказал инициатор праздника 26 ияра – вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) и президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев.– Герман Рашбилович, в последние годы 26 ияра уже широко отмечается общинами по всему миру. Помешали ли проведению праздника в 2022 году международные обстоятельства, претерпела ли программа праздничных мероприятий какие-то изменения в связи с этим?– Этот год не похож на два предыдущих, когда весь мир боролся с пандемией коронавируса. Многие мероприятия в прошлом году проходили в онлайн-формате, транслировались через зум. Если что-то и проводилось офлайн, то с ограниченным количеством участников, чтобы не подвергать никого излишнему риску. В этом году мир наконец смог вздохнуть немного свободнее, общественная жизнь возрождается, а вместе с ней возвращается и празднование 26 ияра. Для нас, конечно, важно, чтобы приуроченные к этой дате мероприятия проходили не только в общественных пространствах: мы хотим, чтобы в еврейских домах, в кругу близких зажигали свечи и читали соответствующие молитвы. Чтобы об этом дне и его смысле рассказывали детям и внукам.– Должно ли 26 ияра оставаться вне политики и международных событий?– Это не светский праздник, это религиозная дата. Она никак не связана с политикой. Когда у меня только возникла идея учреждения Дня Спасения и Освобождения, я понимал, что его стоит продвигать не на уровне правительств, а в еврейских общинах по всему миру. Это наш день благодарности, это самое малое, что еврейский народ может сделать, чтобы почтить память воинов Красной армии, поблагодарив Бога за чудесное спасение от угрозы полного уничтожения. Даже в прошлом году, при всех ограничениях, мы проводили мероприятия, потому что эта дата — святое.– Успело ли празднование 26 ияра получить распространение за пределами России, в частности в Израиле? Способствует ли эта дата сближению стран и народов?– Прежде всего хочу сказать, что в Израиле День Спасения и Освобождения имеет статус государственного праздника. В 2018 году Кнессет принял соответствующий закон, который подписали президент страны и премьер-министр. У Стены плача каждый год проводится молитва. Наши мероприятия пользуются господдержкой. Двадцать шестого мая на горе Герцля в Иерусалиме также пройдет шествие "Бессмертного полка".26 ияра отмечают не только в России и Израиле, эта дата объединяет евреев всего мира. В этом году поминальные молитвы в честь спасения нашего народа будут звучать в разных городах России (их более 30) и во многих странах мира: от Австралии и Китая до США и Канады.– Сложилась ли уже определенная общепринятая традиция праздника, порядок его проведения?– Повторюсь, эта дата – религиозная, поэтому существует определенный порядок ее празднования. Мы обязательно проводим общественную молитву. На большие торжества приглашаем официальных лиц. Например, во Франции в этом году вместе с еврейской общиной праздник отметит мэр престижного парижского пригорода Ле-Ренси. Такая поддержка говорит о том, что это уже не исключительно еврейский праздник, эта дата важна для всех, кто верит, знает, что 9 мая 1945 года, или 26 ияра 5705 года по еврейскому календарю, был сокрушен нацизм. Это важный день для всех народов мира. На торжественных церемониях выступают лидеры общин, затем зажигают три свечи: в честь солдат-освободителей, в память о погибших и во славу Всевышнего. Потом проводится коллективная молитва, читаются псалмы. Многие общины также возлагают цветы к мемориалам участников и жертв Второй мировой войны. Например, московская община каждый год проводит церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.– Везде ли в мире общины имеют возможность отмечать этот день в безопасности, не подвергаясь угрозам и обвинениям из-за связи праздника с победой Советского Союза в Великой Отечественной войне?– Как и любое другое еврейское мероприятие, 26 ияра отмечается при соблюдении всех правил безопасности. Но мы, слава Богу, еще ни разу не сталкивались с какими-то обвинениями. К сожалению, в связи с известными событиями, украинские общины, например, в Днепропетровске, Одессе, Киеве, столкнулись со сложностями при организации празднования нашей памятной даты. Одесская община сейчас находится в эвакуации в Румынии, но и она отметит День Спасения и Освобождения. И не потому, что это как-то связано с Советским Союзом. Это религиозная дата, и для них просто важно о ней вспомнить. Под Киевом есть поселок Анатевка, где находится мемориал, посвященный 26 ияра. На протяжении четырех лет там проводились памятные мероприятия и, насколько я знаю, местные жители и в этот раз от них отказываться не собираются.– Известны ли случаи агрессии в отношении евреев в связи с тем, что такой праздник, как День Спасения и Освобождения, появился в календаре общин?– Мы ничего не знаем о каких-то случаях агрессии, слава богу. Отмечу только, что некоторые нерелигиозные евреи пока просто не вникли в саму суть этой даты. Светские люди не вполне понимают сакральный смысл 26 ияра. Людям, которые не верят в то, что миром управляет Всевышний, трудно осознать, что же мы все-таки отмечаем в День Спасения и Освобождения. Да, мы, безусловно, благодарим солдат Красной армии и воинов стран-союзниц. И нам говорят: зачем нужна еще одна дата в еврейском календаре, если по "обычному" календарю, гражданскому, уже отмечается подобное? И мы ведем просветительскую работу, объясняем, что, коль скоро календарь нашего народа ведет летоисчисление с момента сотворения мира, то в нем должны быть отражены все события еврейской жизни. А если там нет Дня Победы, то, выходит, что и самой Победы не было. Поэтому важно было навсегда вписать эту дату в календарь. О ней будут помнить, когда уже не станет нас, потому что о чуде спасения будут говорить в синагогах. Так сохранится память о подвиге наших освободителей.– На ваш взгляд, помогает ли празднование сохранить память о Холокосте? Существуют ли еще опасения его повторения, и что необходимо делать, чтобы они исчезли в глобальном масштабе?– В том и смысл внесения этой памятной даты в еврейский религиозный календарь: о ней будут помнить и спустя столетия. Даже если память о Победе в массовом сознании отойдет на второй план, евреи о ней не забудут: ведь именно исход Второй мировой войны решил судьбу нашего народа. А чтобы не повторились ужасы той войны, мы должны рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать о том, что пережили узники концлагерей и солдаты. К сожалению, антисемитизм и поднимающий голову неонацизм и сегодня являются главной проблемой еврейского народа. Борьба с этими позорными явлениями была и будет нашей главной задачей.– В каком формате будет проводиться праздник после двух лет вынужденной изоляции и сокращения публичности из-за пандемии? Что планируется сделать в Москве, Санкт-Петербурге, на Кавказе и в других регионах России и бывшего СССР?– В этом году, как и в предыдущие, евреи всего мира объединятся для общей молитвы. Центральное мероприятие для московской общины пройдет в Хоральной синагоге. Еще мы, по традиции, посетим мемориал "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены. Памятные мероприятия могут отличаться в разных городах, но все обязательно проведут молитву: раввины установили порядок чтения псалмов для этого дня.

https://ria.ru/20220509/izrail-1787653630.html

https://ria.ru/20220508/ogon-1787569503.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, израиль, кнессет израиля, киев, герман захарьяев, интервью - религия и мировоззрение