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В Ярославле горит завод вентиляционных изделий - РИА Новости, 26.05.2022
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В Ярославле горит завод вентиляционных изделий
В Ярославле горит завод вентиляционных изделий - РИА Новости, 26.05.2022
В Ярославле горит завод вентиляционных изделий
Завод вентиляционных изделий горит в Ярославле на площади 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:51
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происшествия
коммерческая недвижимость
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Завод вентиляционных изделий горит в Ярославле на площади 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Дым от пожара виден практически во всех частях города."Горит Ярославский завод вентиляционных изделий, по адресу улица Гагарина, 68, наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожарные выехали по рангу пожара №2 по сообщению о загорании на производстве пластика. По уточненной информации, площадь здания 40х80 метров.
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происшествия, коммерческая недвижимость
21:51 26.05.2022 (обновлено: 22:34 26.05.2022)
 
В Ярославле горит завод вентиляционных изделий

ГУМЧС: в Ярославле горит завод вентиляционных изделий

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Завод вентиляционных изделий горит в Ярославле на площади 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Дым от пожара виден практически во всех частях города.
"Горит Ярославский завод вентиляционных изделий, по адресу улица Гагарина, 68, наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожарные выехали по рангу пожара №2 по сообщению о загорании на производстве пластика. По уточненной информации, площадь здания 40х80 метров.
 
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