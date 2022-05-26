https://ria.ru/20220526/yaroslavl-1790982323.html

В Ярославле горит завод вентиляционных изделий

В Ярославле горит завод вентиляционных изделий - РИА Новости, 26.05.2022

В Ярославле горит завод вентиляционных изделий

Завод вентиляционных изделий горит в Ярославле на площади 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:51

2022-05-26T21:51

2022-05-26T22:34

происшествия

коммерческая недвижимость

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Завод вентиляционных изделий горит в Ярославле на площади 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Дым от пожара виден практически во всех частях города."Горит Ярославский завод вентиляционных изделий, по адресу улица Гагарина, 68, наблюдается интенсивное горение на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожарные выехали по рангу пожара №2 по сообщению о загорании на производстве пластика. По уточненной информации, площадь здания 40х80 метров.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость