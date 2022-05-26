https://ria.ru/20220526/yandeks-1790999069.html
"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян
"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян - РИА Новости, 27.05.2022
"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян
"Яндекс" никуда не переезжает из России, заявил в письме к сотрудникам бывший управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-26T23:56
2022-05-26T23:56
2022-05-27T00:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Яндекс" никуда не переезжает из России, заявил в письме к сотрудникам бывший управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о том, что "Яндекс" готовится целиком к эмиграции в Израиль."Тут опять новости про "весь Яндекс перевозят в Израиль". Опровергать то, что там написано, уже нет сил (нет, никуда "Яндекс" не переезжает)", - говорится в письме.По словам Худавердяна, основной бизнес "Яндекса" расположен в России и странах СНГ, и у компании много планов по тому, как тут развиваться. При этом "Яндекс" будет и дальше развивать бизнес в Африке, Латинской Америке, Израиле и нескольких других странах, а в случае построения в них больших бизнесов, рядом с ними появятся и большие офисы."Радикальных изменений приоритетов компании не будет. Да, поменялся контекст, но задачи, за которые мы брались, остаются актуальными", - уточнил Худавердян.
https://ria.ru/20220517/yandeks-1789118033.html
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технологии, россия, израиль, африка, яндекс, снг
23:56 26.05.2022 (обновлено: 00:00 27.05.2022)
"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян
Худавердян: "Яндекс" остается в России и никуда не переезжает