https://ria.ru/20220526/yandeks-1790999069.html

"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян

"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян - РИА Новости, 27.05.2022

"Яндекс" остается в России и никуда не переезжает, заявил Худавердян

"Яндекс" никуда не переезжает из России, заявил в письме к сотрудникам бывший управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-26T23:56

2022-05-26T23:56

2022-05-27T00:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Яндекс" никуда не переезжает из России, заявил в письме к сотрудникам бывший управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о том, что "Яндекс" готовится целиком к эмиграции в Израиль."Тут опять новости про "весь Яндекс перевозят в Израиль". Опровергать то, что там написано, уже нет сил (нет, никуда "Яндекс" не переезжает)", - говорится в письме.По словам Худавердяна, основной бизнес "Яндекса" расположен в России и странах СНГ, и у компании много планов по тому, как тут развиваться. При этом "Яндекс" будет и дальше развивать бизнес в Африке, Латинской Америке, Израиле и нескольких других странах, а в случае построения в них больших бизнесов, рядом с ними появятся и большие офисы."Радикальных изменений приоритетов компании не будет. Да, поменялся контекст, но задачи, за которые мы брались, остаются актуальными", - уточнил Худавердян.

https://ria.ru/20220517/yandeks-1789118033.html

https://ria.ru/20220430/yandeks-1786313214.html

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технологии, россия, израиль, африка, яндекс, снг